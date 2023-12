Unos obreros terminan de tender los últimos cables con luces que parten desde la pista de baile de la discoteca hasta los laterales de la sala. Alba Pau, la patrona de la Fundación Pacha, va de un lado para otro para asegurarse de que todo marcha según lo previsto para el inicio de la 13 edición de la Gran Fiesta Solidaria de Pacha. «Hemos empezado muy pronto y lo hemos hecho poco a poco: ya lo tenemos todo organizado», indica.

«Es una fiesta muy esperada –explica la presidenta de la Fundación Conciencia, Marisina Marí– porque estamos encantados de poder recibir el dinero que se está recaudando y que se va a recaudar en el día de la fiesta». Marí, que recibió en octubre el premio Diario de Ibiza a la Acción Social, comenta que su asociación necesita más terapeutas porque «ahora mismo están colapsados». También espera que los fondos recaudados en el evento solidario ayuden a contratar más profesionales.

La representante de la organización, que ayuda a niños que han sufrido malos tratos y abusos sexuales, confirma que el problema también es el coste de estos servicios: «Siempre hay nuevas familias que acuden a nosotros por el aumento de precios que está habiendo últimamente». Añade que cada vez se encuentra con más casos de gente que ya no puede pagar estos tratamientos.

Jose Agulla, representante de la Plataforma Sociosanitaria menciona que la recaudación de este evento es «una ayuda fundamental» para el funcionamiento de la organización. Esta entidad es «un espacio de trabajo de 15 asociaciones», afirma. Marí explica que la Fundación Conciencia es uno de estos grupos y que utiliza los expertos que la plataforma pone a disposición de los afiliados.

La Plataforma Sociosanitaria cuenta con dos psicólogos, dos fisioterapeutas, una logopeda y un servicio administrativo, enumera Agulla. Agrega que la Fundación Conciencia necesita abogados y psicólogos especializados porque trata casos muy específicos y que, por ello la recaudación de la fiesta solidaria están a disposición de ambas organizaciones.

El representante de la Plataforma Sociosanitaria lamenta que «siempre hay lista de espera» después de la pandemia de covid. Asegura que recientemente han ampliado el departamento de psicología, el de fisioterapia y espera que próximamente sea el turno de la sección de logopedia: «El problema es que, en estos momentos, tengas los recursos que tengas, son insuficientes».

Las cifras de la fiesta solidaria

Esta campaña de recaudación ha reunido hasta el momento 75.000 euros, según informa Pau. Esta cantidad casi llega al doble de la suma recogida cuatro días antes de la celebración del año pasado, que ascendió a 40.000 euros.

La patrona de la Fundación Pacha apunta que estas cifras pueden deberse a que la recaudación de este año comenzó «mucho antes». Además, señala que hay más donantes que el año pasado y que las contribuciones han llegado hasta 10.000 euros. Asegura que cada entrada cuesta seis euros y que colaborarán en la fiesta, que se celebra el domingo, la orquesta municipal de Santa Eulària y 400 niños de diferentes escuelas de baile de la isla.

En el vestíbulo del establecimiento hay colocadas en varias filas las docenas de bolsas que la organización rifará durante la fiesta. Pau detalla que tienen 700: «No podemos aceptar más porque no hay espacio ni números de rifa. Estamos aquí desde las 17 hasta las 21 horas y no podríamos entregar 1.000 regalos». La fiesta del año pasado sorteó 650 paquetes entre los asistentes, por lo que también supera el registro de la celebración de 2022. Además, la patrona de la Fundación Pacha asegura que los trabajadores, los bailarines y los voluntarios recibirán «un detalle».