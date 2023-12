Vox redobla su amenaza al Ejecutivo balear y tumba 20 artículos de los Presupuestos

Vox ha dado un paso más en su órdago lanzado al Govern tumbando un tercio de la ley de Presupuestos, algo que jamás había sucedido hasta ahora en el Parlament. Los ultraderechistas, a través de su abstención, consiguieron eliminar ayer en comisión una veintena de artículos del texto presentado por parte del Partido Popular. Así, la abstención de Vox unida al voto en contra de la oposición hace que estos preceptos se caigan del articulado final, dejando en el aire la coherencia de las cuentas del Govern de Marga Prohens.

Entre los artículos que los ultraconservadores tumbaron ayer destaca el plus de 18.000 euros que el PP había rescatado para los altos cargos desplazados desde la Península a Balears así como las dietas destinadas para altos cargos de los consejos de administración. En total, Vox provocó que se quedaran fuera de la ley siete artículos (2, 3, 6, 9, 10, 11 y 33) cuatro disposiciones adicionales (cuarta, quinta, sexta y octava) una disposición transitoria (segunda), otra derogatoria, cinco disposiciones finales (1, 3, 4, 11 y 12) y el anexo 21. Asimismo, los socios del Govern también se abstuvieron del grueso de las enmiendas presentadas por los populares, por lo que también fueron rechazadas y se tendrán que volver a votar ya en el debate de los presupuestos de la próxima semana.

Una realidad que contrasta con la versión ofrecida ayer en el pleno por parte de la presidenta Marga Prhoens y el vicepresidente del Ejecutivo, Antoni, Costa, quién dio por hecho el acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos. «La libre elección de lengua forma parte de los 110 puntos del acuerdo con Vox y, evidentemente, este es un Govern que cumple su palabra. No tengo duda de que habrá presupuestos la semana que viene»,manifestó Costa, reiterando que pactarán con Vox «la libre elección de lengua» y «el importe correspondiente a la libre elección de lengua».

Vox, muy crítico con el PP

Ante esta situación, desde Vox se muestran muy críticos con el Partido Popular ya que consideran que no están teniendo en cuenta sus exigencias y vuelven a recordar que no votarán a favor de las cuentas autonómicas si no reciben los veinte millones de euros para aplicar la libre elección de lengua el próximo curso.

Libre elección de lengua

Los ultraderechistas son muy contundentes respecto a esta cuestión: o el Ejecutivo acepta incluir la partida de 20 millones de euros para aplicar su medida estrella en el primer cuatrimestre del próximo curso o tumbarán los presupuestos . A pesar de que desde el Partido Popular consideran que la cuantía que exigen sus socios «es elevada», estando dispuestos a estudiar una cifra menor, sus socios apuntan a que los 20 millones no son negociables y amenazan con volver a actuar como lo hicieron con el techo de gasto.

Una enmienda, la de la libre elección de lengua de Vox, que hoy se vota en la comisión de Educación. De esta forma, el Partido Popular deberá pronunciarse y votar en consecuencia. Sus socios han sido muy claros. «No apoyaremos los Presupuestos de esta comunidad autónoma si no se dota con 20 millones de euros al plan, es una condición sine qua non», advirtió el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez.