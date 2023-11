El Govern rectifica y asegura que cubrirá todas las becas de comedor para las familias que cumplen con los requisitos antes de finalizar el año. Así lo anunció ayer el conseller de Educación, Antoni Vera, durante la sesión parlamentaria en el Parlament. «Quiero anunciar que dentro de este 2023 todas estas familias tendrán la ayuda de comedor que les corresponde». Durante este inicio de curso, y como publicaron Diario de Mallorca y Diario de Ibiza, más de 2.000 niños no han recibido todavía la beca comedor pese a cumplir los requisitos de renta exigidos. Son los que en la convocatoria recientemente publicada aparecen en el listado de ‘ayudas concedidas sin derecho a prestación’.

Ante esta situación, la conselleria balear de Educación ha anunciado que incorporará un total de 738.909 euros más a los ocho millones previstos inicialmente para dar cobertura a las 2.086 solicitudes que cumplían todos los requisitos pero quedaron sin asignación económica en la convocatoria de las ayudas para este curso escolar de 2023-2024.

Los ocho millones de euros destinados a las ayudas de comedor no bastaban para cubrir las necesidades de las familias de las islas: este año más de 9.400 beneficiarios cobrarán la ayuda por motivos socioeconómicos mientras que más de 2.000 no la han percibido todavía pese a cumplir los requisitos (aparte están las 5.000 familias excluidas por no cumplir las condiciones o por no haber presentado la documentación como corresponde).

Ante esta situación, Vera ha explicado que el Govern «trabajará para cubrir todas las solicitudes que quedan pendientes».