A veces el querer ser correcto nos juega malas pasadas. Aceptamos algo que consideramos injusto y ese malestar se queda dentro de nosotros durante mucho tiempo.

Eso es lo que le pasó a un comensal de un restaurante de Ibiza, cuando le sirvieron su plato y no fue capaz de decir que no le había gustado hasta más de dos semanas después, tal y como reza en una reseña publicada en el portal de viajeros Tripadvisor.

"Más de dos semanas después y todavía estoy lo suficientemente molesto como para escribir una reseña", comienza la larga reseña de un cliente insatisfecho este verano en la isla.

"Pedí el cordero y me sirvieron nada más que trozos de grasa", lamentó. "Permítanme ser claro: esta no fue una situación en la que se tiene mala suerte y obtiene chuletas de cordero grasosas y tiene que trabajar con la grasa para obtener algo de carne. Eso hubiera sido aceptable. No eran chuletas (es decir, sin huesos), por lo que el cocinero sabía exactamente lo que me estaban sirviendo y decidió que estaba bien", relata en su reseña.

"Si se quedó sin carne, dígaselo a su cliente. Con mucho gusto habría pedido algo más", aseguró el cliente disconforme con la comida servida.

"Anticipo la respuesta de la gerencia: ¿por qué no nos dijiste? Un cliente no debería tener que ser puesto en esa posición vergonzosa/negativa", explicó. Además, explicó que "cuando recogieron el plato con toda la grasa de cordero, la camarera tampoco sintió la necesidad de preguntar qué estaba mal".

"Lamentablemente, el restaurante sabía exactamente lo que estaba haciendo y asumió que no lo revisaría y, como turista, no volvería de todos modos. Les da vergüenza esto", sentenció el turista.

Finalmente, dijo que el aperitivo "estaba bien pero corriente" y que se trataba de un lugar "al que le va bien porque tiene un lindo entorno. La comida, sin embargo, es simplemente mala (para ser educado)".

Respuesta del restaurante

Con la misma educación con la que se redactó la crítica, el responsable del establecimiento respondió al cliente dándole las gracias por compartir su opinión, "aunque no sea buena".

Asimismo, lamentó que su experiencia en el restaurante "no haya sido como la de miles de personas" que cenan en dicho establecimiento, como puede verse "en el resto de reseñas, más del 90% son muy buenas o excelentes".

Respecto al cordero, el responsable del local afirmó que "el primer problema" es que pidió "algo mal" ya que "no hay chuletas de cordero" en el nuestro menú.

"Lo que ofrecemos es cuello de cordero deshuesado cocinado a baja temperatura, con puré de berenjenas y setas shiitake", informó el responsable. "Sinceramente, los clientes que lo piden están muy satisfechos con este plato y me cuesta creer que lo que encontrasteis fuera solo grasa, nuestro chef jamás serviría un plato así", continuó.

"Creemos que el problema es que esperabas otra cosa pero como todo en este mundo hay gustos para todo, por eso nuestra política es que si el plato no es de tu agrado o no te gusta, te lo cambiamos por otro, sin coste alguno, por eso siempre que servimos el plato esperamos a que el cliente lo pruebe y pregunte si todo está bien", afirmó en su respuesta al cliente enfadado.

Por ello, continuó el responsable del local "ante todo recomendamos la sinceridad porque si no nos dices que no estás satisfecho, damos por hecho que todo va bien".

Finalmente, desde el restaurante le dan una lección de positividad: "Lamentamos mucho que después de dos semanas aún sientas ese enfado por un plato de cordero… míralo con perspectiva y piensa que si ese ha sido tu único problema en este tiempo eres una persona muy afortunada. ¡Salud!"