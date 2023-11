La Policía Local de Sant Josep detuvo este lunes a dos personas por un presunto allanamiento de morada, según han explicado a través de sus redes sociales. Los agentes explican que sobre la una y media del mediodía de este lunes recibieron una llamada del propietario de una vivienda del municipio denunciando que varias personas habían allanado su casa. Y no sólo eso, según relatan los agentes, en cuanto llegó al inmueble, constató que había personas dentro y se enfrentó con ellas para reclamar que salieran, éstas «le habían dirigido amenazas con objetos contundentes».

«Pues nada, está claro. 1+1=2, dos son los detenidos por la comisión de un presunto delito de allanamiento de morada, hechos que tendrán que explicar a Su Señoría», explica la Policía Local de Sant Josep con su sorna habitual.

En el mismo post que han compartido en redes, los agentes detallan que cuando llegaron a la vivienda, los presuntos okupas se negaron a atenderles. De hecho, en la foto que acompaña el comunicado se ve a uno de los agentes fuera y una de las personas que se encontraban en el interior de la vivienda mostrando unos papeles a través de una cristalera completamente cerrada.

«Los presuntos autores del delito no querían entrevistarse directamente con los agentes, dificultando cualquier indagación», relatan. Ante esta situación, tras varios intentos de diálogo frustrados, continúan el relato, a los polícias que habían acudido al inmueble no les quedó más solución que «acceder por el garaje». «¡El día que nuestro trabajo sea sencillo haremos una fiesta!», ironizan los agentes, que recientemente colgaron un vídeo en el que mostraban cómo los organizadores de una fiesta en una villa del municipio denunciada durante todo el verano por los vecinos por las molestias, también intentaba no atenderles.

Finalmente, los agentes detuvieron a las dos personas por la comisión de un presunto delito de allanamiento de morada y ahora deberán prestar declaración ante el juez. A pesar de las dificultades de la actuación, la Policía Local de Sant Josep destaca que esa noche «el morador de la vivienda dormirá en su cama».