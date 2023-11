Más de medio millar de personas se han concentrado desde las doce de este mediodía en el paseo de Vara de Rey de Ibiza para reivindicar la paz en Palestina y el final de los ataques de Israel en el territorio de la franja de Gaza.

La convocatoria de la Plataforma de solidaridad con el pueblo palestino ha promovido esta concentración civil, que ha congregado a familias y a personas en un acto en el que se han visto pancartas con lemas como 'Llibertad per Palestina', ' Its about humanity' y 'Alto el fuego Basta de genocidio', entro otras.

Luis Ruiz, miembro de la plataforma convocante ha expresado la “indignación” que se ha querido mostrar con esta concentración “ante la pasividad de las Naciones Unidas y los organismos internacionales. Como nadie alza la voz debe ser la sociedad civil la llame la atención contra la masacre que está perpetrando Israel", reivindicó. Pidió una solución política en el marco del derecho internacional al conflicto actual, que otorgue un territorio reconocido al pueblo palestino y “acabe con la actual violación de derechos humanos”.

Entre los asistentes había muchas familias y al inicio de la concentración se ha situado a los niños y niñas en la primera fila. El acto ha arrancado con tres breves intervenciones en catalán, árabe y castellano, en las que se expresaba el rechazo a la masacre que se está produciendo en la franja de Gaza, que se ha denunciado como "atentado contra los derechos humanos".

A continuación se ha escenificado la presencia de decenas de cadáveres de menores con mortajas a los pies de la estatua del paseo, en representación de los cientos e incluso miles de niñas y niños que han muerto por el ataque israelí a la franja de Gaza. La performance ha suscitado lágrimas y caras compungidas entre muchos de los asistentes, que observaban en silencio la escenificación.

Al acto le ha seguido la interpretación de una canción en inglés en favor del pueblo Palestino, acompañada en vivo por un saxofonista. La cantante ha dejado el espacio para otra performance de danza, representada por dos mujeres de negro. De pie ante la multitud, una de ellas ha ido alzando carteles con palabras como Naciones Unidas, comunidad, medios, derechos humanos, igualdad... que iba rompiendo, simbolizando la ruptura con todo ello que suponen los ataques de Israel sobre la franja de Gaza.

Tras una breve representación de danza que simulaba el duelo por los fallecidos y la agresión sufrida durante el luto, la gente congregada ha empezado a corear consignas como: "Palestina libre", "Israel asesino del pueblo palestino" o "boicot a Israel".