Sant Josep quiere comprar terrenos en torno a tres iglesias

Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Sant Josep creen que los plazos para ejecutar las obras de la convocatoria para acceder a los 60 millones de los fondos europeos del plan de recuperación, transformación y resiliencia son demasiado cortos, y que, a no ser que finalmente se logre una ampliación, sólo será viable invertir en la adquisición de inmuebles en zonas turísticas. «Habrá que correr mucho», avisa Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, que advierte de que, aunque no es una cantidad despreciable, hay que repartirla entre muchos municipios de Balears. Por eso considera que, al final, se presentarán «más proyectos para la adquisición de alojamientos y terrenos que para ejecutar obras, dado esos plazos. «A ver qué pasa con esa petición de ampliación de año y medio. Si no se logra, no serán viables los proyectos destinados a mejorar zonas turísticas».

Piensa algo parecido el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, a quien le preocupa la «limitación de tiempo», pues estima que es «necesaria» la extensión hasta finales de 2026. Por ejemplo, dice que sería difícil cumplir esa limitación si se invirtiera en autobuses eléctricos, pues sus plazos de entrega oscilan entre los 18 y los 20 meses, «demasiado largos». De ahí que, en modo práctico, Roig crea que se apostará finalmente por la compra de terrenos y plazas obsoletas. En su caso, por «la conservación del entorno patrimonial» del municipio, concretamente «de las áreas de influencia de las iglesias de Sant Jordi, Sant Josep y Sant Agustí». «Teniendo en cuenta -explica- que las restricciones urbanísticas de patrimonio son elevadas, la idea es comprar terrenos alrededor de los bienes para preservar el entorno lo mejor posible», en su caso los de sus tres principales iglesias. «Esa es la mejor manera de preservar esas zonas, además de los planes de embellecimiento». Por su parte, la alcaldesa y responsable de Turismo de Santa Eulària, Carmen Ferrer, considera que es «una oportunidad para rescatar» los proyectos que ya presentaron previamente a esos fondos europeos y que no fueron aceptados, en concreto, para es Canar, Cala Pada y s’Argamassa, además de otro que proyecta para Cala Llonga, y a los que ahora dedican fondos propios: «Lo intentaremos de nuevo para acelerar esas inversiones».