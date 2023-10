Carmen Posadas en Ibiza: "El éxito es una trampa mortal"

La escritora y premio Planeta en 1998, Carmen Posadas (Montevideo, 1953) compartió ayer una charla distendida con Alicia Reina y Eva Ballarin, organizadoras del Tanit Ibiza Conexión, que celebró su primera edición del Tanit Ibiza Congress en el Centro Cultural de Jesús.

Posadas inició su intervención señalando que se lo debe "todo" a sus defectos y no a sus virtudes. Y es que, según relató, de pequeña era "extra tímida" y "la fea en una familia de guapos". Hasta "patética", dijo. Por esos complejos que le acompañaron en su juventud, empezó a escribir un "largo y lacrimógeno diario" que fue el comienzo de su vocación. "Si no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea no estaría aquí", puntualizó Posadas.

Durante la charla, se remontó a sus inicios en la literatura tras apuntarse a un curso de escritura creativa, a finales de los 70 y cuando nadie sabía qué era, y poco después llegó el primer premio al mejor libro infantil concedido por el Ministerio de Cultura, en 1984. Llegó a la escritura porque era una "gran lectora" y porque sus tentativas de ser una exitosa productora de champiñones fracasó en el primer intento de cultivar estos hongos.

Posadas advirtió que para ser escritor no hay que ser ni "extraordinariamente inteligente, ni culto". "Hay que ser muy perseverante, ser un gran lector y una persona muy curiosa" y definió al escritor como la persona que se hace "preguntas todo el rato".

Escribir ordena el caos

La autora de ‘Licencia para espiar’ (Ediciones Espasa, 2022) señaló que, a su entender, la acción de escribir tiene algo de "mágico". "Sabes una cantidad de cosas que no sabías y que sólo sale cuando escribes", explicó. Para Posadas, escribir supone "ordenar el caos. "Y la cabeza", matizó.

Una cabeza, continuó, que en su caso son "muchos yo" al autodefinirse como "una pura contradicción". Y adaptando la frase de Ortega y Gasset ["yo soy yo y mis circunstancias"]; Posadas apuntó que en su caso es: "Yo soy yo y mis contradicciones" y reconoció que, a día de hoy, aún sigue aprendiendo a "disfrutar del momento presente porque es irrepetible y único". Que no volverá.

Al preguntarle por sus éxitos, Posadas se mostró clara al apuntar a que estos son una "trampa mortal". "Se aprende mucho más de los fracasos, los éxitos te enseñan muy pocas cosas", reiteró.

Añadió que si el éxito llega demasiado pronto, la carrera profesional se puede detener y bloquearse la capacidad de crear. Y así mencionó a Salinger, autor de ‘El guardián entre el centeno’, con un éxito "cósmico", que le llegó a una edad muy temprana y "no consiguió escribir una sola línea más". Otro caso es el de Süskind, autor de ‘El perfume’.

"La carrera de ratas"

"El éxito es un gran impostor", sentenció, ya que no sólo te puede bloquear sino que también puede meterte en la "carrera de ratas". "Si siempre compites contigo nunca te vas a ganar y te da mucha frustración", precisó.

A Posadas, lejos de los reconocimientos y premios recibidos, apuntó en un momento que ella misma reconoció como de "psicoanálisis barato, muy freudiano", que su mayor éxito fue un fax "larguísimo" remitido por su padre en el que había escrito una crítica literaria, y "muy positiva", de una de sus primeras novelas tras muchos años de silencio sobre sus obras anteriores. "Luego he tenido muchas críticas en el New York Times, Le Monde y todo lo que tú quieras, pero nada ha significado tanto como aquel fax", rememoró Posadas.

La escritora también tuvo un momento para reflexionar sobre los avances realizados en los últimos tiempos para que las mujeres ganen visibilidad. Ha supuesto una "gran salto", aunque reconoció que aún queda "mucho por andar". En este punto, Carmen Posadas destacó la importancia de la conciliación. Una conciliación a veces imposible por las jornadas laborales y porque las mujeres son unas "enfermas de la culpa", que supone una "carga enorme" al querer ser la mejor en todas las facetas de la vida, ya sea trabajadora, madre o esposa.

"Cuando a una mujer le hacen elegir entre la vida familiar y la vida laboral, la mayoría eligen su vida familiar", criticando que las jornadas vespertinas en España empiezan cuando en otros países, que favorecen la conciliación, terminan.

Las jornadas

El primer congreso de Tanit Ibiza contó con varias charlas en las que se pusieron sobre la mesa temáticas tan diversas que van desde la gastronomía, la sostenibilidad, la competitividad, el éxito o la movilidad eléctrica.

La jornada concluyó con la entrega, por segundo año, de sus premios. Unos galardones que reconocen el "talento" femenino de ocho mujeres de diferentes ámbitos. Las periodistas Silvia Castillo y Sonia Escribano; la que fuera gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos: la diseñadora de Moda Adlib Charo Ruiz; la directora de cine y organizadora del festival Ibicine, Helher Escribano; la presidenta de la Fundación Conciencia, Marisina Marí, la docente de la Escuela de Turismo, Natalia Tur y la gerente del Hotel Torre del Mar, Juana María Torres.