El PP cifra el ahorro del IBI de Ibiza en hasta 90 euros; el PSOE, en 28 como mucho

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado modificar la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) de uso residencial: pasa del 0,73 actual al 0,69, lo cual, según la edil de Recursos Económicos, Gema Marí, supondrá un ahorro de entre 60 euros (si el valor catastral es de 100.000 euros) y 90 euros (si es de 150.000 euros) por cada recibo.

El PSOE, sin embargo, cifra ese descuento a la baja. Según la edil socialista Clara Roselló, por una casa en Cas Serres la diferencia sería de 17 euros respecto al recibo de IBI anterior; de 68 euros en Can Misses; de 24 en es Pratet; de 26 en l’Eixample, y de 28 en la avenida de España. Por un «inmueble típico, de 100 metros cuadrados», el ahorro oscilaría entre 17 y 24 euros. La diferencia entre los cálculos de populares y socialistas son, pues, ostensibles.

El PP ha optado por esta rebaja ante «la actual situación económica y social del municipio», si bien aplicará un tipo diferenciado del 0,73% a un máximo de un 10% de los bienes inmuebles del municipio de naturaleza urbana, excluidos los de uso residencial, que tengan un valor catastral mayor», detalló Marí.

Un poco menos infierno

Esta bajada de impuestos, aprobada con los votos a favor de PP, Vox y Unidas Podemos, supondrá que los contribuyentes tributen 1,27 millones de euros menos desde 2024: «Hoy —se vanaglorió la responsable de Recursos Económicos— es un día para celebrar. Después de tantos años, el Ayuntamiento aplica medidas para reducir la presión fiscal», aquello que el anterior portavoz popular, José Vicente Marí Bosó, calificó durante el anterior mandato, pleno tras pleno, de «infierno fiscal».

«Se puede decir que ha engañado a la ciudadanía por valor de 2,2 millones de euros» Clara Roselló - Edil del PSOE

Roselló recordó al alcalde, Rafa Triguero, que la rebaja del IBI surge de su imposible promesa electoral de acabar con la tasa de basuras: «Como no puede, baja el IBI para compensar». Pero los números no salen, no son equivalentes, afirma la edil del PSOE: mientras el alivio fiscal del IBI asciende a 1,27 millones de euros, el de las basuras habría alcanzado, según Roselló, los 3,4 millones: «Se puede decir que ha engañado a la ciudadanía por valor de 2,2 millones de euros», que es la diferencia entre ambas cifras. Para la edil, además, supone «un falso ahorro». «¿A costa de qué será?», preguntó. La edil cree que se resentirá algún servicio público.

También se modifica la ordenanza para bonificar la domiciliación de los recibos en un 3% de la cuota del impuesto sobre IBI, con una rebaja máxima de 30 euros por recibo emitido, y se establecen bonificaciones de la cuota íntegra en los inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar durante los cinco años siguientes a la instalación. Será de un máximo de un 40% para los inmuebles de uso residencial y de un 10% para el resto.

Transporte gratuito

Pep Tur, del PSOE, defendió en una moción que el Consell se comprometa a «mantener la gratuidad de la red de transporte público», la de autobuses, si bien no hizo mención a instar al Gobierno en funciones —también del PSOE y que paga el otro 50% de la subvención actual— a hacer lo mismo. El responsable de Transporte Público, Rubén Sousa, recordó al socialista que el Consell ya ha manifestado que mantendrá su ayuda del 50%: «Falta que el Gobierno añada el resto. Pero esa gratuidad no será posible si gobierna Sumar con el PSOE», auguró, pues ambas formaciones ya se han manifestado en contra de mantener esa subvención. Tur indicó que, a pesar de ese acuerdo PSOE-Sumar, «se insistirá desde esta isla para que se incluya la gratuidad del transporte». Pero por si no les hacen caso en Madrid, insistió en la idea de que el Consell se haga cargo de todo. Y lo hizo adaptando la promesa electoral imposible de Triguero de suprimir la tasa de basuras mientras Vila estuviera hecha unos zorros: «Si creen que un servicio que no es bueno no se debe cobrar, pocos funcionan peor que el del bus». Es decir, que no se cobre hasta que sea eficaz, vino a decir.

Sousa deslizó que si los socialistas no se quejaron hace un año de que el Gobierno discriminaba a Ibiza cuando inicialmente sólo contempló los ferrocarriles como susceptibles de ser gratuitos, fue porque disponían de permisos para aparcar gratis en la zona ORA: «Quizás porque alguno de ustedes no pagaba la zona azul», dejó caer. «Si tiene prueba de que alguno no la abonaba, dígalo. Diga un solo regidor», le respondió Pep Tur.

Rafa Ruiz: «No creo en el Consell»

En otra moción, el exalcalde socialista Rafa Ruiz confesó que se quedaría «más tranquilo» si el representante en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria (APB) fuera Rafa Triguero, y no «alguien de Santa Eulària», en referencia a Mariano Juan, vicepresidente del Consell: «La relación con la APB es compleja, lo digo por su experiencia». Ruiz cree que el alcalde, aunque sea del PP, debe estar en ese consejo para «hacer el papel de lobby municipal». «Me quedo más tranquilo, pese a mis diferencias, si usted [por Triguero] está en ese consejo que si está alguien que no vive en nuestra ciudad y que representa a otra institución. No necesitamos tutelas. Le damos nuestros votos para auparlo allí». Y criticó a Vicent Marí, presidente del Consell: «Viene a hacer de alcalde de esta ciudad. Pero la isla no es Santa Eulària. [Marí] Deje de querer ser alcalde de Ibiza». Incluso confesó su aversión a la institución insular: «No seré nunca presidente del Consell porque es una institución en la que no creo».

«Me quedo más tranquilo, pese a mis diferencias, si usted [por Triguero] está en ese consejo que si está alguien que no vive en nuestra ciudad y que representa a otra institución" Rafa Ruiz - Concejal del PSOE y exalcalde

Sousa replicó que en el PP están de acuerdo «con el fondo», es decir, que el alcalde debe estar sentado en el consejo de Ports. Pero todo a su tiempo.