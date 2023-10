Rafa Viar, empresario: «La foto de Jenni Hermoso y las otras jugadoras recorrió medio mundo»

Empresas. Rafa Viar (Bilbao, 1959) y su esposa, Angie López, crearon una marca, Beso Beach, que arrastra a celebridades. Su próxima apertura será en diciembre en Sierra Nevada. Esta empresa familiar, en alianza con el CEO de la hotelera mallorquina Meliá y el tenista Rafa Nadal, se prepara para una ambiciosa expansión.

Meliá ha destacado, en su «gran balance» de la temporada en Palmanova-Magaluf, «especialmente, la gran acogida del restaurante y lounge Beso Beach», en el hotel Zel Mallorca, la marca lanzada junto al tenista Rafel Nadal. Ha mantenido una ocupación media de 250 comensales diarios en su primer verano. Rafa Viar es el fundador, junto a su esposa, la catalana Angie López, del exitoso beach club. A su primera apertura, en 2012, en la playa de Cavall d’en Borras, en Formentera, le siguieron Ibiza, Sitges y este verano Estepona y Mallorca.

¿Qué balance hace del estreno en Mallorca?

Hay dos protagonistas. Gabriel Escarrer, que en el mundo hotelero a nivel internacional no tiene nada que demostrar. Y luego tenemos a Rafa Nadal… [Ríe]. Estamos con dos monstruos de la naturaleza. Cada uno en lo suyo. Es muy fácil hacer inauguraciones así. Nosotros aportamos lo que sabemos como empresa familiar y nuestra forma de ser. No podía dejar de ser un éxito. Abrimos el 26 de junio. Estoy encantado. Las previsiones que teníamos se han cumplido.

¿Es difícil encontrar mesa?

Hay días de la semana que yo creo que con el tiempo nos va a pasar como en Formentera y en Ibiza. Si no te planificas, será bastante complicado.

En Beso Beach de Formentera tuvieron invitadas de lujo, las campeonas del mundo de fútbol. Jenni Hermoso viralizó en las redes sociales su eslogan ‘No hay verano sin beso’, una pulla en forma de tatuaje contra Luis Rubiales.

[Ríe] Fue casualidad. Ese tatuaje lo tenemos hace diez años. Nosotros no tenemos ninguna compañía de marketing externa, todo está cocido en casa. Decidimos hacer los tatuajes solo con la ‘B’ y varias frases. La que ha sido éxito mundial es la de ‘No hay verano sin beso’ en el banco de madera. Es el banco más fotografiado del mundo en Instagram. Con los acontecimientos actuales, Jenni Hermoso llega allí a celebrar su victoria, y yo creo que ellas ni conocían que ese tatuaje es de hace diez años. Les había preparado un pack con una gorrita, un pareo, unos tatuajes y la mochila de Beso. Estaba allí trabajando y para mi sorpresa me suena el móvil y veo que la foto que suben ellas en sus redes me la mandan amigos y clientes. Recorrió medio mundo, me lo enviaron desde Argentina, Brasil, Italia... Ha sido, sin quererlo, una campaña de marketing brutal.

¿Cómo se fraguó la alianza con Gabriel Escarrer y Rafel Nadal?

El señor Escarrer y su familia y Rafa Nadal y su entorno llevan siendo clientes de Beso Beach desde su inicio, hace diez años. Cuando deciden crear una marca de hoteles y quieren vender el Mediterráneo, buscan una marca muy ligada a esta cultura, en la cocina y en sus formas, y consideran que podíamos ser una opción. Cuando Escarrer le plantea esto a Rafa, pues dijo blanco y en botella. Y ya está.

¿Allá donde se inaugure un hotel Zel habrá un Beso Beach?

Es un proyecto a cinco años para montar treinta hoteles Zel con treinta Besos. Pretenden vender el Mediterráneo por el mundo y tienen todo mi apoyo. La primera opción para montar en los Zel un chiringuito vamos a ser nosotros. Por otro lado, el 1 de diciembre abro un Beso Beach en Sierra Nevada.

¿Cómo se gestó hace más de diez años su primer proyecto y por qué se ha convertido en una fórmula tan exitosa?

A mí me vienen a buscar. Tengo restaurantes en Bilbao, tuve en Londres, en Barcelona todavía los tengo. Una empresa de Mallorca que me conoce me ofrece el local de Formentera. Me van a visitar a los restaurantes de Bilbao, de Barcelona, les gusta y me ofrecen la concesión del espacio de Formentera. Yo iba más a Ibiza con la idea de descanso, y como decía mi mujer, donde hay ocio no hay negocio. Al final me convencieron y allí empezó la aventura. Fuimos a ver el local, yo no lo conocía, estuvo regentado por un italiano durante veintiún años. Le quitaron la concesión, estuvo cerrado dos años y es cuando aparezco yo en el escenario. Había cuatro tablas rotas, pero cuando llegamos había una energía…

¿Por qué eligieron ese nombre?

Nos fuimos a comer. Empezamos a pensar y me hablaban de nombres de lugares de fuera. Me estaba volviendo loco. Mi mujer dijo que tenía que estar relacionado con la puesta del sol. Y entre las cuatro personas que estamos en la mesa hice una pregunta en la mesa: «¿Qué hace una pareja normalmente en una apuesta de sol?» Y dijeron: «¿Besarse?» Ya teníamos el nombre: Beso. Fue así de fácil. Presentan Beso Beach como «una filosofía, una sensación» que tratan de transmitir. Esta empresa está creada por dos personas, Angie y Rafa. Somos dos empresarios muy cercanos y tenemos una idea por encima de todo: el empresario que no entienda que el mayor activo de su compañía son sus trabajadores no sabe lo que hace. Nos centramos en cuidar a nuestro equipo humano y si así se sienten, ellos te cuidan. Un ejemplo. Yo no he visto a nadie que trabaje en Nike que lleve tatuado su logo en su cuerpo. Nuestros trabajadores están tatuados para toda la vida por iniciativa propia, con la B, el velero, las frases. Dice mucho de qué tipo de compañía somos. Por eso podemos hacer la expansión. Ha habido gente que empezó de camarero y hoy tiene un puesto de responsabilidad dentro de la compañía.

¿Qué sale de mezclar la gastronomía vasca con los sabores del Mediterráneo?

Mi primer restaurante lo monté en Bilbao. Fui creciendo y tengo una cultura gastronómica muy potente, pero muy sencilla. En la cocina vasca le damos una prioridad brutal al producto. Entonces es muy fácil cocinar, con un buen pescado, una buena lubina. Es muy básico, aceite, ajito y una chorretada de vinagre. Y tienes el mejor pescado del mundo en Getaria, en Zumaia, en Bilbao, en Algorta, en Plentzia. Si tienes una buena materia prima y la cuidas, no puede ir mal a la mesa. Mi mujer es mediterránea, desde el minuto uno hemos mezclado la cocina vasca con la mediterránea. Las dos partes tienen buen producto, el éxito está asegurado.

También desarrollan proyectos sociales y medioambientales.

Tenemos una fundación, Dos besos para dos causas. Uno de los besos siempre lo dirigimos a temas medioambientales. Y el segundo, normalmente, para niños con enfermedades neurodegenerativas o la tercera edad. Si te ven que eres una empresa proactiva, te empiezan a llamar. Compramos material para el hospital de Formentera y para el de Ibiza, colaboramos con Plastic Free, con la posidonia. En Mallorca también lo vamos a hacer. Se lo debemos a todos los lugares donde estamos.

El banco con su lema ‘No hay verano sin beso’ es un lugar obligado para fotografiarse. El de Formentera se lo regalaron a la familia de un cliente italiano. ¿Qué historia hay detrás?

Una madre italiana, con su marido, sus hijos y la novia de otro hijo fallecido, se desplazó a Formentera para comprar el banco. Se lo quería llevar porque fue la última foto que le envió su hijo, diciendo que en Formentera y en Beso había encontrado el sitio más feliz. Esa misma tarde se mató en un accidente de moto. Se lo regalé. Un segundo banco, a pesar de lo que pesa, nos lo robaron. Ya vamos por el tercero. Me dio mucha pena porque la idea es subastarlo cada año con fines benéficos. El de Mallorca espero que nadie lo robe.