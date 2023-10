El Govern «depurará» plazas turísticas para localizar las inactivas

La nueva ley turística del Govern balear apostará por la «depuración» de plazas para determinar cuáles están inactivas. Así lo manifestó el director general de Turismo del Ejecutivo balear, Josep Aloy, durante una mesa redonda celebrada en el marco de la segunda, y última, jornada del IX Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza, celebrado en el Centro Cultural de Jesús.

Aloy señaló que hay constancia de que hay viviendas vacacionales que o bien no están activas o nunca han iniciado la actividad turística. Según explicó, esto se debe a la avalancha de peticiones que hubo entre 2016 y 2017, antes de la moratoria turística.

Para el director general de Turismo, es necesario saber cuántas plazas son las que no se explotan y deberán ser las administraciones insulares las que determinen la actividad real.

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, por su parte, confirmó este extremo y, aunque aseguró que se desconocen las cifras exactas, sí dijo que hay viviendas con licencia turística «que nunca ha ejercicio».

De hecho, el presidente insular apuntó que puede ser una cantidad «importante» las que no están ejerciendo la actividad y, por lo tanto, «no están en el mercado, que solo tienen la autorización». «Es evidente que hay que hacer un censo real para saber qué cantidad hay en el mercado», insistió.

En este sentido, Marí señaló que cruzando datos de diferentes organismos públicos, como los de Govern balear, Hacienda y el propio Consell, se podrá «depurar y determinar» cuántas plazas hay realmente.

Intercambio de plazas

La futura ley turística, además, también recuperará la figura de intercambio de plazas, mediante la que se permitirá la reconversión de éstas sin tener que recurrir a la compra de las que se encuentran en la bolsa de cada Administración insular. En el caso de Ibiza, hay 80.000 plazas hoteleras y cerca de 20.000 vacacionales.

Para Aloy, es más «práctico» que estas plazas obsoletas se puedan «ir o reconvertir» en nuevos proyectos, lo que evita que haya un «incremento de plazas».

Esta figura de intercambio de plazas ya se contemplaba en las leyes turísticas del 1999 y de 2012 y se sumaba también al plan de modernización. Aloy adelantó ayer que en la nueva ley también se incorporará alguna figura «similar» para «empujar» al sector a hacer mejoras.

Para el director general de Turismo, este intercambio de plazas es útil para las zonas «densas» y «maduras». Actualmente, señala el responsable balear de Turismo, no existen proyectos hoteleros nuevos porque, entre otras cosas, no hay suelo, por lo que no hay una «obsesión hotelera» para incrementar plazas.

Aún así, Aloy aseguró que se ha iniciado un estudio para conocer cuál es el suelo hotelero disponible «limpio», es decir, que no tenga ninguna dificultad urbanística o sujeto a convenio, aunque considera que será mínimo.

Para Aloy, se deben buscar «todas las medidas posibles» para mejorar la problemática habitacional, ya que se mostró «pesimista» ante la reconversión de plazas turísticas a residenciales «porque las temporadas van bien», dijo, y también ante la posibilidad de convertir locales comerciales en viviendas.

Por otro lado, durante la celebración de la mesa redonda, en la que participaron la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, la directora insular de Turismo del Consell de Mallorca, Clara del Moral, y la consellera de Ordenación Territorial y Turística del Consell de Menorca, Núria Torrent, algún asistente reclamó la posibilidad de contar con una bolsa de plazas exclusivamente para el sector vacacional.

En este sentido, Aloy apuntó que, en su opinión, no debería haber «inconveniente» si las administraciones insulares apuestan por diferenciar los usos.

Bolsa de plazas vacacionales

Marí, por su parte, aseguró que la intención del Consell de Ibiza es contar con una bolsa de establecimientos hoteleros y otra de plazas de viviendas vacacionales. La capacidad de estas bolsas vendrá determinada por las necesidades que se desprendan de la redacción de los Planes de Intervención de Actividad Turística (PIAT), que deberá concretar también la capacidad así como la oferta complementaria.

Marí reiteró que el intrusismo es el «principal enemigo» de la vivienda porque plazas residenciales se ocupan como turísticas «y eso provoca una subida de precios y una falta de viviendas que deteriora al propio sector y a todos los sectores involucrados», concluyó.

Marí fue el encargado de clausurar el Congreso ante la ausencia de la presidenta Marga Prohens.