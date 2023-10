La BBC estrenará en 2024 'Inside Ibiza', un documental de cuatro capítulos de 45 minutos, dirigido por la modelo, cantante y presentadora británica Zara McDermott, de 26 años, que visitó Ibiza por primera vez en 2019 y se enamoró de la isla.

Después de haber regresado muchas veces de vacaciones, el objetivo de McDermott es "descubrir cómo funciona todo desde dentro", según publica la BBC, "con un acceso sin precedentes y un rico elenco de personajes, Zara buscará comprender el fenómeno Ibiza y cómo la isla está cambiando mientras busca atraer a una clientela más exclusiva". Las imágenes se han rodado este verano.

“Descubriré qué es lo que motiva a Ibiza y qué le deparará el futuro a esta isla en constante cambio. Dado que el 'efecto Instagram' hace de Ibiza el lugar más visitado por jóvenes británicos, tengo muchas ganas de explorar cómo funciona la isla y cómo afronta los desafíos que esto plantea", señaló Zara McDermott.

Sam Whittaker, director general de Summer Films, afirmó que está encantado de volver a trabajar con Zara en su primer proyecto cinematográfico internacional.

Zara McDermott ha presentado previamente una variedad de documentales "aclamados por la crítica y estimulantes para la reflexión" en la BBC durante los últimos años sobre una serie de temas importantes, incluyendo la pornografía de venganza, el sexismo y la "cultura de la violación" en las escuelas del Reino Unido y el aumento de jóvenes que experimentan trastornos de la alimentación, destacó la BBC.

'Inside Ibiza', que se transmitirá en BBC Three e iPlayer el año que viene, es una producción de Summer Films para BBC Three e iPlayer y fue encargada por Nasfim Haque, jefa de contenido de BBC Three y Clare Sillery, jefa de puesta en servicio de documentales. Los productores ejecutivos de Summer Films son Lucy Hillman, Sam Whittaker y Mark Rubens. El editor encargado de la BBC es Fran Baker.