El Mercat Vell de Ibiza celebra su 150 aniversario trabajando

Mientras las autoridades se van congregando junto al Mercat Vell, esperando al momento del descubrimiento de la placa por su 150 aniversario, Pepita Ramis sigue atendiendo diligentemente a su clientela en el interior del edificio. Es un día de celebración para el mercado, pero no deja de ser una jornada de trabajo más. «Sí, es un día de fiesta, pero no podemos dejar sin servicio a nuestros clientes», señala. No sabe si se acercará a ver el momento del descubrimiento de la placa conmemorativa, «no tengo a nadie que me cuide el puesto», explica. Quizás sea la mejor forma de celebrar el centenario y medio de vida, mostrando que hay vida.

Tampoco Marilina Marí desatiende su puesto. Mientras cobra una bolsa de mandarinas a una turista, otros dos clientes van seleccionando entre el género que expone en sus cajas. «Sí me moveré un momento», dice «pero para ir a por rúcula y espinacas, que no me quedan», sonríe. Celebra que el Ayuntamiento de Ibiza, el Consell Insular y la Asociación de la Petita i Mitjana Empresa de Ibiza y Formentera (Pimeef) organicen las actividades por el 150 aniversario, que traerán al mercado actividades cada fin de semana hasta el próximo 19 de noviembre. «Entre esto y los cruceros, este año tendremos vida en el barrio hasta bien entrado noviembre», dice. Precisamente, los turistas del crucero ‘Valiant Lady’, que atracó el viernes y levó el ancla ayer por la tarde, eran una parte importante de los curiosos que se acercaron a las calles de la Marina. Placa Llega el mediodía. El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, se acerca a la tela color burdeos que cuelga de una de las paredes del mercado y descubre la placa conmemorativa ante el aplauso de la concurrencia. El texto revela que, como tantas cosas en esta isla, desde que se decidió su construcción hasta que se inició su actividad pasó algún tiempo. Exactamente fueron 12 años. En enero de 1861 el Ayuntamiento de Ibiza aprueba impulsar la construcción de un mercado de fruta y verdura. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1871 y en febrero de 1873 se llevó a cabo el acto de entrega del edificio. «No queríamos dejar acabar este año 2023 sin conmemorar el nacimiento de este punto de encuentro, no sólo para este barrio, sino para toda la ciudad», indica, «esto es lo que queremos recuperar en este barrio y en todos los barrios de la ciudad de Ibiza». Durante su breve discurso recita a Marià Villangómez: «El mercado y sus alrededores, con todos los frutos multicolor del verano, con todas las muestras, más o menos, bien presentadas», y concluye, girándose hacia el interior del edificio abierto que alberga las paradas de fruta y verdura, agradeciendo su labor «a todas las comerciantes, que siguen trabajando para mantener vivo este mercado, este barrio y esta ciudad». ‘Ball pagès’ y saxofones Al poco llegan los carros con los integrantes de la colla de sa Bodega. Desembarcan frente al Portal de ses Taules y se reúnen a la sombra antes de iniciar la ballada. El sol cae con fuerza. Observan la zona, la plaza está muy concurrida y el espacio no es el más amplio para el baile payés. En una muestra de su capacidad de adaptación, los integrantes de la colla bailaron en el espacio que valdría para un chotis. Mientras turistas y locales rodean la muestra de ball pagès, Marga Orell va colocando las almendras sobre los panellets de calabaza que en breve meterá al horno. La jornada incluye también una degustación de producto ibicenco en distintas recetas que salen de sus manos, cocinadas allí mismo. Sobre el horno hay una bandeja con cocas tamaño porción individual de pimiento con masa de trigo xeixa. También prepara unos chupachups de sobrasada con queso de cabra y miel con una cobertura crujiente de maíz y un paté de berenjena cocinada al carbón sobre tostadas de harina de algarroba. Junto al puesto de showcooking, Lina Torres trenza hilos para hacer los distintos productos artesanales que tiene sobre la mesa. Ella conoce bien el barrio, nació y creció jugando en sus calles. Vivía en sa Penya, «calle Alta 32», concreta, «una calle en la que ahora mismo es complicado pasar, pero esperamos que pronto se recupere». Recuerda cuando bajaba con su madre al mercado, «lleno de puestos con fruta, verduras e incluso un puesto de legumbres». En aquel momento ya estaba el puesto de bocadillos, cuenta y su tía era una de las vendedoras de verdura de sa plaça. De su infancia recuerda también cuando iba a la escuela de Sant Vicent de Paul y utilizaban como patio la plaza de Sant Elm o la de sa Tertúlia. El barrio ha cambiado. «Esto solía estar lleno durante todo el año, era el centro de Vila». El ensemble de saxofones del Patronato Municipal cerró la programación de la mañana con un concierto de piezas variadas que sorprendió a muchos turistas que se integraron entre el público. En la jornada de hoy continúa la programación por el aniversario del Mercat Vell con una ballada, el concierto de Pitiusax y, nuevamente, la oportunidad de degustar productos típicos. Vuelve a ser el centro de Vila.