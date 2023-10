Acto de abogados en Ibiza: «La Justicia está prácticamente al borde del colapso por la falta de medios»

La endémica falta de medios en la Justicia y las amenazas a las que se enfrenta centra este viernes el discurso del decano del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (Icaib), Martín Aleñar, durante la fiesta colegial anual de la abogacía de Ibiza y Formentera. «La Justicia está en un momento crítico. Estamos prácticamente al borde del colapso en cuanto a medios, quizás más en Ibiza por la carestía de la vivienda, por la movilidad... Problemas muy arraigados en la isla, que hacen muy difícil completar las plantillas en los juzgados», expresa durante su intervención, llegando a denunciar que «esta situación, de alguna forma, está mermando la tutela judicial efectiva de las personas».

Aleñar pronuncia estas palabras en la fiesta colegial, celebrada en la sede pitiusa de la UIB, justo al saludar al nuevo juez decano de Ibiza, Sergio González, sentado en primera fila junto con otras autoridades. «Creo que sabes que no es buen momento para llegar a un decanato, y más en este momento crítico». En todo caso, Aleñar expresa que, aunque la solución no es fácil, el Colegio de Abogados está poniendo todo de su parte.

En este acto se hace entrega de la insignia de plata a los profesionales que llevan 25 años colegiados en el Icaib (acudieron siete de estos abogados), así como de la insignia de oro a Juan Torres Marí por sus casi 50 años de colegiación y de un reconocimiento del Turno de Oficio al letrado Vicente Ferrer «por su excelente contribución al buen funcionamiento del servicio de justicia gratuita en las Pitiusas». Asimismo, es una jornada especialmente importante para la docena de abogados de nueva colegiación, quienes celebran su jura o promesa acompañados, en el público, de amigos o familiares.

Celebración y reivindicación

A pesar de lo emotivo de esta jornada, también hay tiempo para recordar la precaria situación de la Justicia, incluso por parte de algunos de los abogados protagonistas, quienes en conversación con este diario también se pronuncian en este sentido.

«Es clave que la Justicia tenga más medios y que sea más rápida. Dicen que en laboral están dando fechas para dos años. La justicia, si no es rápida, en principio deja de ser justicia, porque no se cumplen los objetivos», expresa Juan Torres, de 73 años, minutos antes de recibir su insignia de oro.

«Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, prestar atención a la Inteligencia Artificial y darle más medios a la Justicia», apunta, por su parte, Emilio Solera, que recibe la insignia de plata.

También se la conceden, entre otros, a María José Pérez (su ámbito es el del Derecho civil y ha tocado el laboral) y Eva Naves (Derecho civil): «Este acto es un reconocimiento a una vida profesional intensa y difícil, pero muy gratificante», valoran. Ambas aseguran que lo más gratificante de su trabajo es «ayudar a las personas, escucharlas y poder resolver sus problemas».

El público rompe en aplausos cuando Juan Torres recoge la insignia de oro por llevar 50 años colegiado

«Mi madre estudió Derecho, aunque no ejerció como abogada. Se sacó una oposición y trabajó dentro del ámbito de la Administración. Pero a la hora de escoger carrera, su influencia estuvo presente», cuenta Naves poco antes de iniciarse el evento, no sin recordar que «la emoción es doble»: «También soy madrina de una nueva colegiada, Desirée López. Así que el acto tiene un significado muy emotivo».

Anécdotas de abogado

En los corrillos que se van formando en la UIB, hay tiempo para recordar anécdotas. Juan Torres explica que gracias a su trabajo de abogado pudo conocer a la que más adelante sería su mujer: «He ejercido en Ibiza, pero también estuve un tiempo por Alemania. Antes conocí en la isla a mi mujer, que es alemana. Yo tenía el turno de oficio y a ella le robaron el bolso, todos los papeles, y me tocó atenderla. Luego, debido a esto, estuve dos años por Alemania. Iba y venía». Torres estudió la carrera en Barcelona, cuando «en Ibiza todavía no había nada»: «Estoy hablando del año 68 o 69. En Vila no había delegación del Colegio de Abogados».

Torres, que acude la UIB acompañado de sus dos hermanas, estuvo trabajando mucho tiempo en empresa, se especializó en Derecho civil y mercantil. Obviamente, a lo largo de todos estos años, no son pocos los cambios que ha vivido la profesión: «Ha cambiado en la informática. Hay mucho trabajo, pero también hay más competencia, más abogados. Elegí esta carrera porque me gustaba mucho y tiene muchas salidas».

Servicio al ciudadano

En la línea de sus compañeras, asegura que lo mejor de la abogacía es «poder ayudar a los demás»: «Es muy reconfortante cuando alguien viene muy agobiado con algún problema y se va tranquilo y feliz».

Por otro lado, se nota la ilusión en las caras de los nuevos colegiados, a quienes llaman de uno en uno para la imposición de togas. Mientras, sus acompañantes lo graban todo desde sus asientos para inmortalizar el momento. Elitsa Ivanova, de 29 años, es una de ellas y viene acompañada por una amiga y compañera de trabajo: «Esto es una recompensa de muchos años de estudio y sacrificio». Se formó en la Universidad Carlos III de Madrid y trabaja por cuenta ajena en una empresa.

Jennifer Mateiga, de 31 años, es una de las primeras nuevas colegiadas en llegar al antiguo edificio de la Comandancia. Comenta que, aunque ya han firmado para poder colegiarse, «este acto supone, de alguna manera, una especie de graduación final y es un día muy especial». «Disfruté mucho cursando la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora trabajo en Asesoría Unidad. Llevo casi dos años ahí, es donde hice las prácticas del máster y ahora estoy en el departamento jurídico laboral. Me está gustando muchísimo y aprendo mucho», añade.

Agradecimiento a todos

En cuanto al premio del Turno de Oficio a Vicente Ferrer, el letrado lo entiende como un reconocimiento a todo el colectivo de abogados que trabajan para garantizar la justicia gratuita: «Yo personifico la recogida, pero este premio va a todos mis compañeros. Gracias a ellos, el servicio de justicia gratuita funciona, y esto no es cosa mía, sino de todos ellos». «Hay muchas satisfacciones, pero también muchos momentos de nervios y preocupación. Cuando un cliente te da las gracias, ves que todas las noches en vela y todo lo que puedas sufrir valen la pena», añade en conversación con la prensa, durante la que califica la falta de medios como «un mal endémico en la Justicia en España».

Tras el acto en la UIB, hubo aperitivo en el patio y una comida de compañerismo en el Club Náutico Ibiza

Por otra parte, como viene siendo habitual en esta fiesta colegial, Icaib entrega a Cáritas Ibiza un cheque solidario. Miguel Ángel Riera, delegado episcopal de Cáritas, lo recoge entre los aplausos del público. El decano del Colegio de Abogados agradece a esta entidad religiosa «su buen trabajo en beneficio de los más vulnerables».

Los abogados que reciben la insignia de plata en el acto de este viernes son, aparte de los ya mencionados, Alicia Hernando, Fernando Mazcaray, Félix José Torres y María Dolores Valero. Los nuevos colegiados participantes son, aparte de los ya mencionados, Jurema Cardoso, Alejandra de Castro, David Madrid, Concepción Najarro, Antonio Orquín, Santiago Arístides, María Cortés, Ana Isabel Rodríguez y Iolanda Uceda. El evento lo presiden Martín Aleñar, Neus Linares y Eva María Cardona, del Colegio balear de Abogados.

«Se está cuestionando el derecho a la presunción de inocencia» El decano del Colegio balear de Abogados denuncia las «amenazas» a las que se enfrentan El decano del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears, Martín Aleñar, se dirige —durante su discurso en la fiesta colegial celebrada en la UIB— a los letrados allí presentes para denunciar las «amenazas» a las que, asegura, deben enfrentarse: «Sin duda, las tenemos, como el cuestionamiento del secreto profesional, de la presunción de inocencia, del propio derecho de defensa, los juicios mediáticos o la inteligencia artificial». En este sentido, añade: «Tenemos un proyecto de ley orgánica del derecho de defensa que lleva años en trámite y esperamos que en esta legislatura salga adelante». A pesar de las adversidades, Aleñar matizó que «la abogacía ha hecho frente a muchos retos y siempre ha dado la cara y salido adelante». También subrayó que la «materia prima» de los abogados son los derechos de las personas: «Sin abogados no hay justicia. Esta es nuestra fuerza y la de aquellos a quienes nos debemos, nuestros clientes». Dirigiéndose a los 12 abogados que ahora inician su carrera y que realizan su juramento o promesa, Aleñar advierte: «Esta es, sin duda, una profesión dura, pero nosotros decimos que es la mejor del mundo. Vestir la toga es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad: la de procurar siempre la excelencia». Así, hace hincapié en la importancia de no perder nunca «la independencia y la libertad». También habla de la parte más complicada del oficio: «No es fácil, pasaréis muchas noches sin dormir, tendréis disgustos. Nos ha pasado a todos, pero también tendréis grandes satisfacciones. Esto nos exige una gran entrega y esfuerzo».