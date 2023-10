Abel Matutes o la satisfacción de recibir dos veces el mismo premio

Como siempre, con sus deportivas y demostrando, con un salto desde la tarima que asombró al responsable de la Cepyme, Gerardo Cuevas, que se encuentra en plena forma pese a su edad. Así recogió Abel Matutes Juan en persona el Premio al Empresario 2022 que en la pasada edición la CAEB entregó a su hija Carmen Matutes porque el exministro de Asuntos Exteriores estaba convaleciente de una operación: «No hay satisfacción mayor que recibir un premio, bueno, sí, recibirlo dos veces», dijo a propósito y haciendo gala de su habitual humor socarrón. Lo que más valoró fue que se lo dieran «empresarios que saben lo que es sacar adelante un negocio día a día».

«Pionero e histórico empresario», le describió Carmen Planas. Matutes aprovechó lo de histórico para señalar que uno de los problemas de su «larga vida es no saber decir que no». Y «por no saber decir que no», contó que a sus estudios de Derecho por la mañana añadió los de Económicas por la tarde y, entre medias, el entrenamiento con el Español. También por no saber decir que no, afirma que se embarcó «en la apasionante actividad turística».

De retirada

«Ahora que me estoy retirando de la vida publica y privada, de la vida en definitiva», fue la frase con la que comenzó el fin de su discurso. Falsa alarma, pues a continuación dio ese salto con pequeña pirueta en el aire que pasmó a quienes se encontraban en la primera fila.