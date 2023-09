El equipo de gobierno de Sant Antoni, del PP, apremia al Consell de Ibiza, en manos también del mismo partido, para que lleve a cabo la compra del antiguo Cine Torres. Lo ha hecho este jueves en el pleno a través de una moción, aprobada con el apoyo de los tres grupos de la oposición, en la que se ha acordado instar a la máxima institución insular a que «continúe con la compra de un espacio cultural, a ser posible el antiguo Cine Torres porque forma parte de la historia cultural del municipio», según ha explicado la concejala de Urbanismo, Eva Prats.

Esta es la fórmula mas suave que ha utilizado el PP para reclamar al Consell a que desbloquee esta cuestión. Precisamente, Prats ha recordado que, en septiembre de 2021, se pidió un estudio de viabilidad para la compra de «este espacio emblemático» y que el Consell incorporó en el presupuesto de este año una partida para la compra de un centro cultural. «Nos consta que se ha iniciado el proceso administrativo para hacerlo realidad», ha dicho Prats.

El PSOE ha mostrado su sorpresa por esta iniciativa del PP. «Dan a entender que su compañero Vicent Marí [presidente del Consell de Ibiza] no les hace mucho caso», ha dicho el portavoz, Antonio Lorenzo, al tiempo que ha recordado que la inversión del Consell en Sant Antoni es «bastante escasa». Por su parte, la concejala de Unidas Podemos, Angie Roselló, ha destacado que «parece que el PP no se fía de sus compañeros del Consell». Asimismo, la concejala de Vox, Esther Fernández, ha apuntado que a ella le da «igual» si el alcalde «se lleva mejor o peor» con el presidente del Consell, pero pidió «un estudio detallado de la estructura completa del edificio».

El alcalde, Marcos Serra, se ha visto obligado a responder: «No es que no nos fiemos o que el presidente no nos haga caso. No es una cuestión política, sino un trámite administrativo [una moción] para que salga con más fuerza la necesidad de esta compra, y dar más fuerza al Consell para comprarlo».