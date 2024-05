Paralizado de nuevo el proyecto para ampliar el Palacio de Congresos de Ibiza

El procedimiento para adjudicar el proyecto de construcción de la segunda fase del Palacio de Congresos de Ibiza, situado en Santa Eulària, ha sido suspendido por segunda vez, en esta ocasión a instancias del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que ha decidido, en un auto fechado el pasado jueves 9 de mayo, aceptar una medida cautelar presentada por la Confederación Nacional de la Construcción.

El pasado 27 de marzo, el pleno municipal de Santa Eulària aprobó, por la vía de urgencia dado el interés público de la obra, el expediente de contratación de este proyecto, que tiene un presupuesto de 33,7 millones de euros. El 3 de abril se envió al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y se publicó en la plataforma de contratación del Estado.

El Ayuntamiento recuerda que ya suspendió el plazo para presentar ofertas del 26 al 2 de mayo, «para contestar a múltiples preguntas que se habían formulado sobre el proceso de licitación, algunas de poco calado como si la portada y el índice de un documento contaban en el total de páginas, pero otras que sí que tenían algo más de calado y que se corresponden, en algunos casos, con lo que alegan [ahora] los constructores, de manera que, como se ha comunicado al tribunal en el escrito de contestación, muchas de las cuestiones ya están contestadas e, incluso, subsanadas en los pliegos».

Detalle del interior del Palacio de Congresos. / Vicent Marí

Desde el equipo de gobierno justifican que la suspensión de estos procedimientos de adjudicación, «es una circunstancia muy habitual en contratos de gran tamaño ya que es una medida cautelar prevista en la ley para evitar los perjuicios que pudiera causar la continuación del procedimiento hasta la resolución del recurso por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales».

La resolución

En cualquier caso, el Ayuntamiento espera que esta misma semana se pronuncie el tribunal con respecto al recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción, «que sea positivo y que no implique modificaciones de la licitación o estas sean mínimas».

Además, matizan que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, «sólo pide la suspensión del procedimiento pero sin suspender el plazo para la presentación de ofertas», y añaden que el Consistorio, «para dar mayor seguridad por si después hay cambios y para que todo el mundo pueda participar en la licitación en las mismas condiciones, también ha declarado la paralización de la presentación de ofertas cuando lo podía haber mantenido».

El equipo de gobierno detalla que los constructores, en su recurso, «aseguran que el plazo de ejecución es nulo por la paralización de obras en temporada turística y en la resolución de consultas ya se aclara que, al ser una obra de interés municipal y sufragada con fondos europeos, el Ayuntamiento puede decretar una excepción para los trabajos, como ya se ha hecho en otras ocasiones».

«Todo aclarado»

Otros aspectos en los que se basa el recurso, «y que también se han aclarado y modificado en los pliegos en la publicación de la resolución de las consultas del 2 de mayo», aclara el Ayuntamiento, son «las previsiones relativas a las penalidades, a la valoración de la ampliación del plazo de garantía o las medidas que debe aplicar la adjudicataria para fomentar la paridad entre hombres y mujeres ‘en la medida de lo posible’ de conformidad a las previsiones que establece la Ley de Contratos».

Por todo ello, el equipo de gobierno de Santa Eulària considera que «se han aclarado y subsanado en la fase de resolución de consultas» todas las dudas que presentaron los constructores. «Esperamos que en breve el tribunal resuelva el tema y que se pueda reanudar el procedimiento, si bien dado que las obras no empezarán hasta octubre o noviembre -si no hay contratiempos serios-, estas paralizaciones no suponen ninguna dificultad insalvable», añaden.

Suscríbete para seguir leyendo