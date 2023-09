Estos son los hábitos que han cambiado los ibicencos a la hora de comer y cocinar tras el incremento del precio del aceite

«Es una barbaridad, no se puede sostener todo esto ya. No estoy nada de acuerdo con la subida del aceite de oliva y me gustaría saber la razón», opinan Adrea y Matías, una pareja que ha notado, como muchos ciudadanos, el incremento del precio del aceite de oliva, que cada vez es más ese oro líquido con el que se le denomina. Ellos intentan comprar la botella más barata que encuentran en el supermercado, pero consideran que igualmente «es cara». Aseguran que cada vez se les hace más cuesta arriba comprarlo y que se debería regular. Las quejas son comunes entre los compradores y las asociaciones de consumidores ya han hecho análisis comparativos entre varios meses que señalan que el incremento es notable.

Hay ciudadanos que incluso han tenido que hacer cambios a la hora de cocinar y comer. Es el caso de Belén Gutiérrez, quien en casa consume la botella de dos litros de Mercadona: «Supone bastante porque solo tenemos una pensión. Yo siempre compro aceite virgen extra para todo y ahora me resulta bastante caro. Si frío algo lo hago con otro más barato».

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó el pasado 8 de septiembre un informe en el que muestra la diferencia de precio entre los meses de julio y septiembre de este año por marcas. De las empresas de supermercado que han analizado, se pueden extraer datos de cuatro que hay en Ibiza. Para empezar, en El Corte Inglés [Hipercor en la isla] ha incrementado su precio en un 14% en la botella de 75 cl, mientras que en la de un litro la subida es del 22%. En el caso de Eroski, el precio en julio era de 6,46 euros y actualmente cuesta 8,5 euros, lo que supone un incremento total del 28%.

En Mercadona el aumento es del 22% en la botella de 75 cl. Mientras que en julio este producto salía a 7,79 euros, en septiembre el precio es de 9,51 euros. El litro ha subido un 30% en dos meses de diferencia, pues en julio costaba 6,41 euros y actualmente, 8,33 euros.

Por último, en Día el aumento es el más grande: 32% en la marca Almazar de Olivar-Día. En julio el precio era de 6,45 euros y a fecha de hoy está a 8,5 euros el litro.

«No sé qué medidas se deberían tomar para regular el precio, se lo dejo a los políticos y comerciantes. Un año el motivo de la subida es las lluvias, otro no sé qué... El aceite sube y baja y no podemos hacer nada», dice Juan Francisco Jiménez, que alguna vez tiene que ir al más barato para poder consumirlo. «El gobierno sabe perfectamente que lo podría cambiar, pero siguen en las mismas. Ha subido todo y lo único que quieren hacer es empobrecernos», denuncia otro ciudadano que no quiere decir su nombre, que no comprende esta subida al ser un bien que se produce en España.

Oferta y demanda

«Supongo que se debe a la oferta y la demanda, pero se debería regular. Considero que tendría que haber un precio bajo, un alto y un intermedio para que los agricultores tengamos un precio con el que poder jugar. Que no suba ni baje tanto porque cuando haya bajada también afectará. Por ejemplo, que el precio oscile entre 2.5 euros y 4 euros», explica Esteban Porras, agricultor que señala que el precio influye en la cesta de la compra porque el aceite de oliva está en casi todas las casas.

El precio del aceite se está convirtiendo en una losa para las familias: «Supone un gasto muy grande en la cesta de la compra porque si tengo que comprar un litro de aceite y cuesta 10 euros…», afirma Ana Asensio. «Es un abuso Tenemos la producción de aceite en España y es una vergüenza que tengamos esta subida tan enorme», añade Nieves Ribas. Como muchas personas, piensa que, por una parte, es un aumento demasiado alto, pero entiende que para los que lo producen puede ser un beneficio.

«El de marca no se puede»

Otra consumidora, Encarna González, encuentra «demasiado caro» el aceite y este incremento le afecta en la cesta de la compra, puesto que lo usa bastante. «Afortunadamente no he tenido que cambiar porque puedo comprarlo, pero veo que para mucha gente sí. Entiendo que la sequía haya afectado, pero no sé por qué ha subido tanto», considera.

«Lo he notado porque he tenido que subir el precio de las tostadas, bocadillos y alguna cosa más por toda esta subida», cuenta por su parte Marcelino Guadalajara, dueño del bar Sa Colomina, quien por el momento no ha tenido que comprar aceite, ya que tenía reservas en el almacén, pero ahora le toca ir porque se le ha acabado. «A ver dónde encuentro el más barato», lamenta .

«En mi caso se nota la subida de precios bastante porque uso mucho aceite. Intentas coger alguna oferta, pero poco se encuentra ya», comenta también Francisco Milán, dueño del restaurante Sanovalluna, quien de momento no ha aumentado los precios por la subida de aceite. La garrafa que compra de la marca Gourmet le sale a 8,5 euros. «El de marca no se puede», concluye Milán.