La relación de Contrast Ibiza con Nueva York se debe a los artistas que se han programado en las diferentes ediciones que se han celebrado hasta la fecha: estrellas como Marky Ramone, Sophie Auster o Clem Burke, que visitaron Contrast Ibiza el año pasado, están intrínsecamente unidas a NY. Y el cartel de este año también es una simbiosis entre Ibiza y la ciudad que nunca duerme. Contrast Ibiza se celebra el sábado 30 de septiembre en Sa Punta des Molí de Sant Antoni, desde las 19 horas con entrada libre, con el concierto único en Europa de Slim Jim Phantom de los Stray Cats, junto a Jennie Vee, y la exposición inédita en España de Spencer Ostrander. Ambos artistas proceden de NY. El fin de fiesta de este año tendrá acento británico: el batería de Blur, Dave Rowntree, a los platos.

La fiesta de presentación de Contrast Ibiza contó con numerosas personalidades y rostros conocidos de la música, las artes visuales y el periodismo, como Marky Ramone, el fundador de la mítica tienda punk de NY Trash & Vaudeville Ray Goodman, el fotógrafo Spencer Ostrander, el diseñador de joyas Chus Burés, el director de documentales y videoclips Paul Rachman, o el Premio Nacional de Literatura Kirmen Uribe.

«Venir a rockear»

Slim Jim Phantom explica que tiene muchas ganas de «venir a rockear a la ciudad», en referencia a uno de los grandísimos éxitos de Stray Cats ‘Rock this town’. Este tema no faltará en un concierto que repasará todos los hits de los Stray Cats y otros clásicos de Buddy Holly, Eddie Cochran o Carl Perkins.

La carrera de Slim Jim Phantom está ligada al grupo que fundó en 1979 junto a Brian Setzer y Lee Rocker, pero también ha tenido la oportunidad de tocar junto a otros grandes de la música como Jerry Lee Lewis o George Harrison, entre otros. Su compañera, Jennie Vee, es la actual bajista de la formación Eagles of Death Metal y en el pasado formó parte de la banda Hole, capitaneada por Courtney Love.

El batería de Blur, Dave Rowntree, visita Ibiza aprovechando unas semanas de parón en la gira de reunión del mítico grupo inglés que ha vendido 40 millones de discos a lo largo de su carrera. Rowntree cerrará el Contrast con un dj set en el que pinchará las canciones que han marcado su vida en el pop y el rock.

Pero la música no es la única propuesta cultural que ofrece el festival Contrast. La sala Walter Benjamin de Sa Punta des Molí acogerá el mismo día, 30 de septiembre, la inauguración de una exposición inédita en España. Se trata de ‘Times Square in the Rain’, de Spencer Ostrander.

Exposición de Ostrander

El artista de Nueva York expone por primera vez en nuestro país. Las instantáneas de la exposición nos muestran la explosión de color que se produce en las calles de Nueva York durante un día de lluvia, mientras ciudadanos y turistas se protegen del agua con paraguas e impermeables que adquieren un brillo especial a través del objetivo de Ostrander. Los textos que acompañan a este trabajo han sido escritos por la premio Princesa de Asturias, Siri Hustvedt.

El festival Contrast cuenta con el patrocinio de Turismo de Ibiza, la conselleria de Cultura del Consell y el Ayuntamiento de Sant Antoni, además de la colaboración de Level, la aerolínea de bajo coste y larga distancia de IAG, Vueling, NYX Hotel Ibiza de la cadena hotelera Leonardo-Hotels y la constructora Auztarri.