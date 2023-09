Cerveza y gastronomía para el paladar ibicenco

El recinto ferial de Ibiza reunió ayer a las 19 horas por primera vez la Feria Gourmet con la Feria de la Cerveza. Esta última lleva más de una década amenizando un fin de semana en la isla, pero esta vez se ha dejado un espacio para que los ibicencos puedan acompañar su cerveza con comida elaborada con productos de quilómetro 0. Decenas de personas no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de este acto, que ya da la bienvenida al frío de otoño. Para dar inicio al encuentro Sa Colla de Sa Bodega fue la encargada de hacer una ballada ante los visitantes. Hoy también se puede disfrutar de ambas ferias a partir de las 19 horas. Durante esta inauguración colectiva estuvieron presentes distintos cargos políticos de la isla, como el alcalde de Vila, Rafael Triguero, o Artal Francesc, conseller de Turismo de Formentera, entre otros cargos de todos los municipios.

Este encuentro no es solo para ibicencos, sino que turistas que están por aquí en esta época se acercan para curiosear en qué consiste esta feria. «Es la primera vez que venimos. Hemos pasado con el coche por delante y hemos visto el cartel. Nos fijamos y como queríamos hacer algo más diferente hemos decidido acercarnos», cuenta Diana Ávila, que junto a su pareja disfruta de una cerveza para empezar la cata. «Queremos ver de qué se trata y ver cómo es la gente de aquí. Vimos vídeos del año pasado, esperamos que sea algo parecido», añade esta turista, que acaba de empezar la jornada.

Alejandro Ribas se encuentra con su grupo de amigos en la feria para disfrutar de una tarde llena de diversión. No es la primera vez que acude. «Me llama la atención el ambiente que encuentras por aquí, viene mucha gente, pruebas cervezas que no encontrarías en otro lugar y saboreas comida distinta», cuenta Ribas, quien opina que la iniciativa de tener puestos es buena, pues «siempre apetece algo de comida con esta bebida». «Nos encanta la cerveza», dice David Fenoy, que ha llegado desde Almería para visitar la isla y se ha topado con que la feria de la cerveza se celebra este fin de semana. Acaban de entrar a la feria y han visto una de sus marcas favoritas, por la que apostarán esta velada, además de que destaca que no se encuentra en muchos sitios. «Venimos a comer y beber», añade Fenoy, a quien se le ve a gusto en el lugar.

«Es la segunda vez que vengo y nos gusta la variedad de cervezas que encuentras», explica Xumeu García, un residente que se ha pasado a ver lo que encuentra, aunque no todo es positivo. «No nos gusta lo caro que es; al ser una feria podría ser más barato para promocionar las cervezas», puntualiza García, quien dice que la suya le ha costado cinco ‘birris’, ya que no se paga en euros. «Nos vamos pronto para casita, que somos mayores», añade entre risas.

Luisa Flores y Jessica Mardones también son residentes y no han querido perderse esta ocasión, pues ya han venido más veces. «Nos gusta que se expongan los productos y que se hagan cosas en la isla. La verdad es que cada vez hay más actividades», explica Flores.

«Es buena idea la iniciativa y, además, creo que ha mejorado con respecto al año pasado. Al menos la parte de comida, pues encuentras más diversidad», detalla Flores sobre añadir esta novedad en el encuentro.

La comida es un factor importante para gran parte del público y no ha pasado desapercibida entre los catadores. Algunos opinan que esta fusión es una buena manera de probar cosas nuevas a partir del producto de quilómetro 0.

«Es la primera vez que vengo y nos hacía más ilusión por la nueva idea de añadir comida», cuenta Cristina Gálvez, una residente que acaba de probar uno de los platos de los showcooking. Considera que es buena idea trabajar con producto local, sobre todo.

Tomeu Boned y Carmen Domínguez disfrutan de unos tercios en las mesas de la feria. Han llegado desde Mallorca por primera vez. En su caso, se han enterado de la feria por unos carteles colocados en una tienda de Jesús. «Es diferente de lo que hemos visto en la Oktober Fest de Mallorca», cuenta Domínguez, aunque repetiría con su pareja si coinciden para la próxima.

Feria de gastronomía: un lugar para descubrir un producto local de calidad

«La intención de esta feria es poder dar la opción de conocer restaurantes de Ibiza en una época donde quedan los ibicencos en invierno», según explica Montse Monsalve, una de las organizadoras de este encuentro gastronómico. Monsalve cuenta que era necesaria una feria así dado que Ibiza se encuentra entre las referentes gastronómicas nacionales. «Todo esto es para que seamos conscientes del producto que tenemos en la isla», añade.

Por otra parte, ya está permitido que los menores (siempre que vayan acompañados de adultos) acudan a la feria, en la que el abanico de precios y puestos es muy variado.

Feria de la cerveza: 16 años reuniendo a residentes y turistas

«Podemos encontrar más de 200 cervezas tanto nacionales como internacionales», explica David Pomar, maestro de ceremonias que ha sido el encargado de amenizar la ruta para políticos y visitantes.

«Hemos empezado con la exhibición con Sa Colla de Sa Bodega. Fuera tenemos varios estands de bebida, y dentro tenemos robots que sirven la cerveza. La feria está también ambientada con decoración de los años 80», añade Pomar, quien encuentra un buen ambiente, aunque sea temprano para esta feria. De hecho cree que tendrá mejor acogida que en la pasada edición.