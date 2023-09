Una turista británica que voló a Ibiza desde Manchester el pasado 18 de agosto ha denunciado en redes que la aerolínea ignoró su alergia, potencialmente mortal, a las fresas. Según informa el digital Deadline.co.uk, la pasajera explicó que sufre una alergia a este ingrediente que se transmite por el aire, y que puede provocarle un shock anafiláctico.

Por este motivo cuenta que siempre que vuela informa debidamente a la tripulación para que no se sirvan productos que lo contengan durante el vuelo. En este caso, según ha contado en su Facebook esta británica, el personal ignoró sus súplicas después de una deliberación “degradante” de 45 minutos y se optó por seguir sirviendo los productos, obligándola a usar una mascarilla y sentarse cerca de un respiradero con filtro.

La joven, de 23 años, explica que primero se plantearon si dejarla volar o no, y que después le advirtieron que lo hacía bajo su propio riesgo. La compañía anunció la alergia por los altavoces, pero “luego quedó claro que no habían retirado los productos de fresa del servicio a bordo. Habían decidido no servir estos productos únicamente a las personas en las filas cercanas a nosotros”.

La chica señala que a su parecer el gerente estaba preocupado “por la pérdida de comisión por no poder servir bebidas alcohólicas como vino rosado y ginebra rosa” y señala que le parece una decisión “peligrosa, discriminatoria y que muestra una falta de conciencia respecto a las alergias que amenazan la vida”.

Su publicación ha recibido más de 900 me gusta y 800 interacciones, además de docenas de comentarios.