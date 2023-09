Son las nueve y media de la noche y dos muchachos, el Indio y el Nitro, se suben al escenario escondidos tras unas gafas de sol negras con una estética que evoca a la era quinqui. «Porque yo ya no soy yo, ni mi calle ya es mi calle, porque los tiempos le cambian hasta a las personas reales». Con esta frase se abre Roneo Funk Club (Universal Music), el primer disco de La Plazuela. Cientos de personas bailaron este jueves en Las Dalias todas sus canciones en el último concierto de Sueños de Libertad Summer Sessions.

Los acordes de 'La Ida', la primera canción del álbum, despertaron a un público emocionado por poder escuchar por primera vez al grupo andaluz de flamenco fusión en directo en la isla. "Teníamos muchas ganas de estar aquí. Tenemos familia en Ibiza y venir aquí nos ha permitido reencontrarnos con personas muy queridas", comentaron los cantantes. Durante una hora y media de concierto los asistentes pudieron disfrutar de la pureza del flamenco, la libertad de la rave y las letras de protesta del punk con el cartel de sold out colgado en la puerta de entrada.

'La Primerita Helá', 'Péiname Juana' 'Mi Tarara' o 'El Lao de la Pena' trasladaron al público al mismísimo Albaicín de Granada. Y es que, a pesar de que la nueva ola nu-funk y la música electrónica sean los principales géneros en los que se basa el grupo para componer sus canciones, no deja de lado la inspiración musical y conceptual del flamenco.

Con 'Realejo Beach', uno de los temas que lanzaron los andaluces como single, los cantantes ironizaron sobre la idea de pasar el verano en la ciudad sin playa, y poniendo playa al barrio judío del Realejo, en Granada. Tampoco se fueron del escenario sin cantar 'Mira la Niña', una de las canciones más peculiares de Roneo Funk Club, que cuenta con la colaboración de Juanito Makandé, uno de los productores del disco.

"Vivimos de la música, pero sólo de La Plazuela"

El Indio y el Nitro, además, trataron de motivar e inspirar a todos los artistas que luchan por poder vivir de su pasión. "Tenemos la suerte de vivir de la música, pero sólo de La Plazuela, y os animamos a luchar siempre por vuestro sueño a todos los que os pegáis cebezazos para conseguir lo que queréis".

El concierto se transformó en una rave después de una breve pausa en la que el público no paró de corear "otra, otra". Los granadinos se subieron al escenario y montaron un 'after party' que no dejó indiferente a ninguno de los asistentes.

El concierto de La Plazuela ha concluido esta séptima edición del Festival Sueños de Libertad que ha acogido durante el verano a artistas como Eliades Ochoa, Yotuel o Raule y que volverá el próximo verano con la octava edición y más conciertos a lo largo de todo el verano.