Ningún vivero solicita exportar olivos a Ibiza durante el periodo no permitido

Luis Parpal, gerente del Cofib (Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Balears, perteneciente a la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ), afirma que desde que entró en vigor el decreto ley «no se ha recibido ninguna solicitud para entradas excepcionales». «Hubo -detalla- un par de peticiones. Les explicamos que a partir del 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre empezaba el periodo libre de entrada. Y ante eso, prefieren esperar, pues no han de tramitar nada».

Es decir, de momento, los impulsores del decreto ley han conseguido lo que deseaban: «Intentar que la mayoría de olivos y árboles ornamentales de estas características que proceden de la Península entren en los periodos que nos interesa en Balears para minimizar la entrada de culebras».

La prohibición (salvo si se cuenta con un permiso excepcional) abarca los meses «en los que se produce la puesta de huevos y hasta la eclosión de las especies de ofidios y su periodo de hibernación», según la legislación. Sólo se consiente el libre desembarco de esos árboles en los periodos comprendidos entre el 1 de abril y el 15 de junio y entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

Desde el 15 de junio (la norma entró en vigor dos días antes), el Cofib «no ha recibido ningún aviso desde el puerto de que hayan entrado camiones cargados con olivos ni ningún importador ha solicitado permiso para traerlos con autorización excepcional». La Guardia Civil es, señala Parpal, la encargada de avisar en caso de que llegue un vehículo con árboles ornamentales que carecen de permiso.

El gerente del Cofib considera que los requisitos puestos en el decreto ley para conseguir la autorización excepcional han convencido a los viveros de que es mejor aguardar al periodo de libre entrada, que empieza dentro de siete días: «Cuando nos piden esa autorización se les exige acreditar que han adoptado las medidas adecuadas de control y bioseguridad para evitar la introducción de ofidios en las islas».

Entre las medidas de bioseguridad figuran el aislamiento de los ejemplares de árboles ornamentales durante al menos cuatro semanas en un recinto cerrado al paso de ofidios, y colocar un mínimo de una trampa por cada veinte árboles o cada quinientos metros cuadrados de superficie de exposición o depósito. Estas medidas deben estar certificadas por un técnico especializado en control de plagas. La inspección debe hacerse con unidades caninas especializadas. Deben, además, mostrar al llegar al puerto los documentos que acrediten la identificación, el origen, la fecha de extracción y la trazabilidad del ejemplar, así como anunciar la fecha, hora y lugar de llegada previstas. La solicitud, junto con la documentación, debe presentarse con una antelación de diez días a la entrada de los árboles ornamentales.

El Cofib solicitó el 6 de julio a la Autoridad Portuaria «un espacio en todos sus puertos para la aplicación del protocolo de bioseguridad en caso de llegada de árboles ornamentales sin permiso», es decir, de cuarentena, tal como recoge el artículo 4 del decreto ley, donde se indica que los olivos transportados que no cumplan los requisitos previstos «deben ser depositados en un recinto dotado de medidas de detección y control o captura de ofidios durante un plazo no inferior a cuatro semanas, bajo revisión de las unidades caninas de búsqueda entrenadas a tal efecto». No han tenido aún respuesta, si bien al gerente del Cofib le consta «la total predisposición» de la entidada para facilitar esa zona.

Un portavoz de la APB señala al respecto que «analizan la viabilidad de dar curso a la petición» de disponer de un espacio en cada puerto para que, en caso de que sea necesario, «se pueda destinar a depósito temporal de árboles ornamentales que hayan entrado por el puerto sin cumplir los requisitos». El gerente del Cofib indica que cuando tengan la respuesta de la APB, especificarán a la Guardia Civil «dónde y cómo» se han de depositar los árboles hasta que se realice su inspección: «Quedan flecos, pero para principios de año espero que tengamos todo ya operativo».