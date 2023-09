Fiestas de Jesús: Un día para hacer pueblo

A las 11.30 horas las campanas de Jesús sonaban ayer para anunciar que la misa solemne iba empezar en pocos minutos, la eucaristía que daría lugar a la celebración tradicional de sus fiestas. En la entrada se encontraba la colla de l’Horta, que se preparaba a un lado para entrar, y al otro los cargos eclesiásticos, entre los cuales se encontraba Vicent Ribas, obispo de Eivissa y Formentera, quien dirigió la misa que duró poco más de una hora. En este encuentro tradicional, también estuvieron cargos políticos, como el presidente del Consell, Vicent Marí; la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el concejal de Jesús, Juanje Planells.

Durante la eucaristía, algunos residentes y visitantes decidieron quedarse a esperar fuera, sentados a la sombra, debido al intenso calor. Silvia Palau es de Jesús y cuenta lo que más le gusta de estas fiestas mientras espera a que termine la misa: «Sobre todo, me gusta el ambiente que hay por la noche, que hay una mezcla de gente de todas las edades y siempre hay cosas para todo el público. Luego sobre todo me gusta este día: ver el ball pagès y cómo la gente celebra el día del pueblo».

Palau explica que normalmente se viste de pagesa y que esta fecha es la que más le gusta celebrar. «Es un día muy bonito para la colla, para celebrar, estrenar...», afirma la residente.

«Me gusta todo. Son tradiciones bonitas y como soy de los mayores me gustan todas estas cosas», dice Manuel Castillo, quien también vive en Jesús y espera sentado a la sombra con amigos y familia. «Todo es bonito este día y me voy a ir a comer con mi señora, si me invita», cuenta Castillo entre risas.

Al acabar la misa, la fiesta continúa con la procesión, encabezada por los religiosos, el presidente del Consell y la alcaldesa llevando la bandera. Tras ellos va la banda de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús Cautivo, que acompaña a las imágenes portadas por los vecinos y la Colla de l’Horta, que cierra el desfile religioso con una sonada.

Tras finalizar la procesión comienza el ball pagès y todo el público que ha seguido la procesión se arremolina en la plaza. Ainhoa Díaz y Lina Costa se cobijan a la sombra mientras disfrutan de la tradición. Díaz siempre se pasa por el pueblo para esta celebración, en cambio Costa no suele acudir tanto. «A mí me gusta mucho toda la procesión y los carros. Las actividades para niños y conciertos me gustan bastante», añade Díaz.

Unas fiestas para todos

Como todas las fiestas patronales, es un día para hacer pueblo y todos los que quieran pueden acercarse para las celebraciones que se llevan a cabo. «Soy de Puig d’en Valls y suelo venir a las fiestas. Me gusta la variedad de actividades que ofrecen y son unas fiestas muy alegres, la verdad», relata Paula Florit, quien ha decidido acercarse a Jesús para la celebración. «Este año he venido a pocas actividades, pero me gustan los conciertos nocturnos con food trucks», agrega Florit.

Francisca Alarcón vive en Sant Jordi y normalmente no se pierde este día. «Suelo venir a las fiestas. Lo mejor es que todo el pueblo se reúne, participa y la acogida que tiene hacia la gente de otros pueblos», asegura Alarcón mientras contempla el ball pagès. Ella no es del pueblo y es cierto que la festividad tiene una gran acogida, porque congrega a gente de toda la isla.

En ese momento los obreros de la parroquia ya han repartido orelletes y bebida para todos.

Francisco Pascual es de Jesús y para él este día es muy especial, sobre todo porque es quien organizó durante muchos años estas fiestas. «Tengo la tradición de venir este día, ya que estuve 50 años organizándolas y todavía sigo viniendo», afirma con orgullo Pascual. Para él es muy importante la patrona y no se permite saltarse nunca este día. «Lo que más me gusta es el día principal. Es el más señalado, luego también la fiesta de la tercera edad. El ambiente en general es muy animado y la gente colabora mucho», detalla Pascual.

Durante la mañana también se ha acercado la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, a celebrar este día con los residentes. «Es una alegría poder volver a celebrarlo. Ha sido un día precioso y la gente ha participado mucho. Tenemos el coro que nos ha acompañado, el ball pagès, que además tiene mucha gente joven y da alegría verlo y los carros. Todo hace piña», dice Ferrer, quien destaca todo el trabajo de los que han organizado las fiestas.

«La tradición es lo que más me gusta por el esfuerzo que pone la gente para mantenerlas. Todo lo demás también es muy bonito, pero este día, en el que todos se arreglan y hacen un esfuerzo para que la tradición se mantenga, es lo que más me gusta», destaca Ferrer.

La mañana termina con desfile de carros y motos clásicas por las calles de Jesús.