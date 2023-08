Un rincón para la tradición en Sant Agustí

La tradición y la cultura volvieron ayer a la plaza de la iglesia de Sant Agustí con motivo de la conmemoración de su patrón. A las 19 horas, las campanas de la congregación sonaron para anunciar que la misa solemne iba a comenzar, a cargo del obispo de Ibiza y Formentera, Vicent Ribas. En ella hubo espacio para la música, que estuvo a cargo del Cor de Sant Agustí y de Un Parell de Tres, expertos en música polifónica. Durante la misa algunos de los asistentes permanecieron fuera del templo y esperaron que la procesión empezara, encabezada por cargos políticos, miembros de la iglesia y de sa Colla des Vedrà.

«Es la primera vez que vengo y quiero quedarme aquí a ver todo. Soy de Cataluña, ha venido mi familia y quería enseñarle el ball pagès, ya que allí tenemos el ball de bastons», cuenta Adriana Moreno, que vive en Sant Jordi, pero no quería perderse este día, ya que es una amante de las fiestas populares de la isla. «He ido a algunas fiestas de pueblo de Ibiza con mi pareja e intentamos venir siempre que podemos, ya que nos gusta el ambiente que hay», agrega Moreno. María es una vecina del pueblo que ha acudido a la plaza con su amiga Maria Lluïsa, barcelonesa afincada en la isla, a celebrar Sant Agustí. Afirma que le gusta venir por la tradición, pero no siempre ha podido celebrarlo: «Normalmente, no puedo celebrar las fiestas como quisiera porque he estado trabajando y no he tenido tiempo».

«Cada año venimos porque tenemos una casita en Ibiza. Son unas fiestas muy buenas y nos gusta la música y comer con los amigos, la alegría que hay...», afirma Francesco Bettinelli, un vecino de la isla al que le gusta unirse a esta tradición.

Para continuar este día tan especial para los agustiners, no podía faltar el ball pagès, que hizo resonar toda la plaza gracias a las castanyoles, el tambor, la flaúta y el espasí. «Lo que más me gusta es la parte en la que la colla sale a bailar y se ve en qué consiste el ball pagès. Me suelo quedar también a los conciertos», declara Miranda Prats, que viene acompañada de su amiga de Barcelona, que es la segunda vez que viene a las fiestas.

Vicent Ribas es otro vecino del pueblo que ha decidido pasar este día tan especial entre los residentes. «Ya que es una vez al año, al menos aprovechar», afirma Ribas y añade que es un momento para reunirse con la familia y amigos. «Luego me quedo al concierto. Tenemos que hacer fiesta», comenta entre risas.

«Son unas fiestas muy tradicionales, prácticamente ancestrales. Ya no se ve esto en los pueblos de Mallorca», comenta Gaspar Barceló, que no es la primera vez que acude al día grande de Sant Agustí.

En este día tampoco ha faltado Vicent Roig, el alcalde de Sant Josep, quien está orgulloso de poder acompañar a los agustiners y está contento por el ambiente que ve. «Ahora nos quedaremos un rato con un refresco o una cervecita con los compañeros para hacer un poco de fiesta y ver cómo va», afirma Roig.