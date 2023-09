El Club Náutico Ibiza se ha visto obligado a sacar del agua a 25 embarcaciones del muelle de ribera, que estaban en peligro por el temporal, para dejarlas en tierra, en la zona de varadero del propio Club.

El director del Náutico, Vicent Canals, ha calificado la situación de sus instalaciones en particular, y las del puerto de Ibiza en general, de “grave” cuando el viento dominante es del cuadrante este, tal y como ocurrió este fin de semana con el fuerte temporal que sufrieron las Pitiusas.

“El puerto de Ibiza tiene un nivel de agitación con vientos de componente este muy alto y nosotros como Club Náutico lo recibimos y lo sufrimos”.

En el caso de esta entidad, tiene un plan de contingencia que activa ante estas situaciones con fuertes vientos de levante: “Por eso hemos tenido que sacar del agua del orden de 25 embarcaciones para ponerlas en tierra en nuestra zona de varadero para protegerlas”.

Un muelle flotante, causa de todos los problemas

Canals ha detallado que han tenido que despejar toda la línea del muelle de ribera: “Esto es es un problema que arrastramos desde que ganamos la Autorización de Ocupación Temporal, en mayo de 2021, cuando la Autoridad Portuaria de Balears (APB) nos comunicó que teníamos que demoler el muelle de hormigón para sustituirlo por pantalanes flotantes”.

Ha recordado que cuando se produjo el primer temporal, que azotó el puerto en marzo de 2022, después de realizar las obras, descubrieron "los serios problemas" que tiene el Club al respecto.

A raíz de esa experiencia, plantearon a la Autoridad Portuaria de Balears la necesidad de actuar, “pero ha pasado año y medio y no se ha realizado, no nos consta ningún tipo de actuación”.

Vicent Canals subraya que la entidad que dirige “viene denunciando la inseguridad del puerto de Ibiza, ya no solo de nuestras instalaciones. El puerto de Ibiza no tiene la suficiente seguridad como para llamarle puerto, los niveles de agitación del agua cuando hay temporal no son de recibo”.

Las demandas que hace el club a la APB “es que se busquen soluciones de futuro con un dique exterior que nos proteja o que se tomen medidas más drásticas en lo que es el puerto de Ibiza”.