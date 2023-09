Que la residencia Can Blai sufra el segundo brote de sarna en lo que va de año. A finales del pasado mes de febrero se detectaron los primeros casos y ya se tuvo que activar el protocolo de emergencia, como ahora. Entonces, se informó de que había tres personas infectadas, un usuario y dos trabajadores, que fueron aislados. Ahora son nueve los afectados por esta infestación parasitaria provocada por ácaros aradores, que la conselleria de Bienestar Social asegura que no es grave y que provoca sarpullidos con picazón. No se descarta que haya más casos en la residencia ibicenca, que está aplicando las medidas preventivas correspondientes.

Que el Ayuntamiento de Sant Antoni anuncie que propondrá a la conselleria balear de Turismo una modificación del decreto que regula las medidas contra el turismo de excesos. Quieren que se aplique en todas las zonas de las islas y que se le cambie el nombre: proponen el de «decreto de turismo responsable». Critican que los turistas tengan que firmar un documento comprometiéndose a no hacer ‘balconing’.