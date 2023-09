El Govern reitera que el decreto de turismo de excesos «no funciona»

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, reiteró ayer que se modificará el decreto que regula medidas para combatir el turismo de excesos, aprobado por el anterior gobierno de la izquierda, porque «no funciona». Así, el también portavoz del Ejecutivo autónomo se alinea con el gobierno municipal del PP de Sant Antoni, que sostiene que apenas lo ha aplicado por su falta de eficiencia.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, al ser preguntado sobre la propuesta de Sant Antoni de no sólo modificar el decreto, recortando algunas de sus medidas, sino también de extender su aplicación al conjunto de las islas y no sólo a Sant Antoni, Magaluf y s’Arenal, Costa se limitó a decir que «la responsabilidad del Govern es intentar que las cosas funcionen» y, en este caso, «con la reforma del decreto». «En Sant Antoni no ha funcionado. Conozco bien este lugar», dijo el representante de Ibiza en el Govern que preside Marga Prohens. De hecho, Costa destacó que la presidenta ya había manifestado su intención de «hacer una reforma» a esta normativa.

Dicho esto, Costa eludió dar pista alguna sobre qué tipo de cambios se harán. «Todavía no hemos tomado ninguna decisión porque se está evaluando. Sí hemos constatado que este decreto, tal como se concibió, no ha funcionado. Me atrevería a decir que, en algún caso, ha dado resultados contraproducentes y ha estigmatizado ciertas zonas de Balears, a las que no le han hecho ningún favor», recalcó el vicepresidente.

Costa agregó acto seguido que «hay otras zonas en las que a lo mejor suceden cosas similares y no están estigmatizadas». Precisamente, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, defendió el jueves en el pleno de Sant Antoni que el decreto se extienda a toda la isla y el conjunto del archipiélago porque, en el caso de Ibiza, «hay zonas con más turismo y excesos».

Firma para evitar ‘balconing’

Serra explicó que hay ciertas cuestiones del decreto que no le gustan, como el hecho de obligar a todos los turistas, también aquellos que llegan a Sant Antoni con su familia, a firmar un documento en el que se comprometen a no hacer ‘balconing’. «No es necesario y transmite una mala imagen», justificó el alcalde.

En cambio, el alcalde ve bien que se prohíba la venta de alcohol en bodegas a partir de las 21.30 horas, las ofertas sobre el precio de bebidas alcohólicas o su comercialización en la vía pública a través de máquinas expendedoras. En todo caso, Serra propone que estas prácticas se prohíban en todas las islas y no sólo en Sant Antoni, Magaluf y s’Arenal.

También pide que se modifique el nombre del decreto porque transmite «una imagen negativa» y, en su lugar, propone, como ejemplo, que se denomine «decreto de turismo responsable».

El grupo del PSOE de Sant Antoni criticó al equipo de gobierno por no aplicar el decreto, cuando, en cambio, el gobierno del PP y Vox en Calvià (Mallorca) sí lo hacen y obtienen resultados. «No quieren ir contra los suyos, los empresarios que fomentan el turismo de excesos», dijo su portavoz, Antonio Lorenzo.