Hasta la orilla en s’Espalmador

En la misma orilla, sin miramientos. Al menos dos empresas de excursiones en barco, Cruceros Formentera y Aquabús, desembarcar a diario decenas de turistas en s’Espalmador tras varar sus barcos en la misma orilla. Este islote privado se encuentra en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, separado de esta última isla por apenas unos metros.

Hasta este año, la Demarcación de Costas no había concedido permisos para esta actividad turística en el islote, a instancias de los informes negativos que emitía el Consell. Pero esta temporada la institución de Formentera explica que «ha informado favorablemente a la empresa Cruceros Formentera porque la oferta que plantea como visita naturalista a la isla de s’Espalmador cumple con los resquisitos que fija el Parque Natural». No obstante, no ha trascendido si también les permite varar en la costa del islote.

«Tenemos conocimiento de que hay otras empresas como Aquabús que estan haciendo excursiones a s’Espalmador y lo hemos puesto en conocimiento del Govern, quien desde julio tiene las competencias en materia de Costas por ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre», apuntan desde el Consell con respecto a la segunda naviera. Además, añaden que «al Consell no ha llegado desde Costas o el Govern petición de informe para las excursiones a s’Espalmador por parte de Aquabús».

Hay una tercera solicitud para operar en el islote, pero Costas no remitió a la institución toda la documentación ambiental. «Estamos a la espera» de recibir el expediente completo, indica el Consell en su respuesta a este diario.