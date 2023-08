Belleza en los rincones de Vila

Sa Nostra Sala acoge este jueves a las 21 horas la inauguración de la muestra ‘Eivissa a Contrallum’, una nueva exposición del fotógrafo ibicenco Vicent Ferrer Barbany (Barcelona, 1953), que se podrá visitar hasta el 13 de septiembre. Son alrededor de medio centenar de imágenes que Ferrer ha capturado entre 2020 y este año y en las que, reinterpretando momentos cotidianos, encuentra la belleza en aquellos rincones de la ciudad de Ibiza que a priori no serían el escenario idóneo para ello: «Salgo por Vila a intentar buscar ese rinconcito, ese sitio en el que no hay foto, que no es muy bonito... Se trata de sacarle ese momento con aquella sombra , aquel triángulo, esa persona que pasa por ahí... Yo en la fotografía no hago retratos, pero sí que fotografío a las personas». Así lo ha explicado este miércoles el autor durante la presentación de su exposición en la sala cultural del Consell. Al acto también han acudido Miquel Costa, director insular de Cultura y Patrimonio, y Lina Sansano, comisaria de la muestra junto con Lola Tena. Hay imágenes en blanco y negro y también en color. El autor utiliza técnicas como superposiciones, transparencias, movimientos o abstracciones, convirtiendo lo cotidiano de Vila en «una realidad llena de subjetividad y onirismo».

«En mis fotografías no suelen verse muy bien las caras de la gente, pero sí que utilizo la figura humana como complemento, como algo que acaba de completar la composición. El movimiento, pose o actitud de la figura humana me ayuda a componer la fotografía», ha agregado Ferrer Barbany, a quien le interesan «las luces muy duras» y las «sombras alargadas» de las personas.

El fotógrafo comenzó trabajando la diapositiva, aunque más adelante, en la era digital, pudo profundizar en las imágenes de paisajes y nocturnas, lo que, cuenta, le aportó muchos conocimientos sobre la cámara: «Luego, poco a poco, comencé a buscar una cosa nueva, necesitaba expresar algo más personal y comencé a estudiar a los fotógrafos americanos del siglo pasado y también chinos o japoneses». Su estilo se identifica con la fotografía de calle, y destaca que muestra «instantes irrepetibles», de momentos muy concretos. De hecho, no utiliza trípode para su cámara Fuji: «Siempre lo hago a mano alzada. Cuando llevas un trípode o una cámara muy grande, la gente toma una actitud diferente. Hay que evitar eso para que la gente salga natural». En la muestra no hay nadie que pose y la mayoría de las fotos se han tomado de día. Algunas en el puerto, Dalt Vila o el Parque Reina Sofía durante el correfoc de la noche de Sant Joan de este año, además de otros puntos de la ciudad menos emblemáticos.

Le inspiran Saul Leiter, Lee Friedlander, Robert Frank, Fan Ho, José Manuel Navia o Francesc Català-Roca. También bebe de su padre, el desaparecido pintor Vicent Ferrer Guasch: «Tengo mucha influencia de él, de la pintura, sobre todo en las perspectivas. Y mi fotografía es un poco pictórica, porque en el fondo lo que me interesa es sobre todo el resultado final. No lo que fotografío, sino lo que está colgado aquí». Ferrer Barbany no se encasilla ni el grupo de fotógrafos pescadores (aquellos que esperan en un lugar) ni el de los cazadores (quienes van fotografiando mientras pasean), ya que él combina ambas técnicas.