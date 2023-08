Alivio entre los interinos con vacante de tres años al poder conservar plaza

Gran parte de los docentes interinos de centros de Ibiza y Formentera que el lunes dieron la voz de alarma a este diario por haberse quedado sin su vacante de tres años (asignada en 2022) debido a que aparecían en la lista provisional de excluidos publicada el viernes, finalmente no perderán su puesto. Así pudieron comprobarlo ayer a primera hora de la tarde, tras la publicación de las listas definitivas por parte de la conselleria balear de Educación.

El lunes varios interinos de las Pitiusas presentaron alegaciones por escrito en la delegación de Educación en Ibiza, y ayer algunos explicaron a este diario que habían perdido su vacante aparentemente por un cambio en la tipología de su plaza, motivo suficiente según los criterios establecidos por el Govern. Estos días decenas de interinos de las cuatro islas se han organizado y coordinado a través de un grupo de Whatsapp para redactar comunicados de prensa conjuntamente y apoyarse mutuamente. De dicho grupo, unas 30 personas, la mayoría de las cuales son de centros de Ibiza y Formentera, se animaron a reclamar. Ayer parecía que en muchos casos perdían el puesto porque la plaza pasaba de ser V (Vacante) a SC (Sustitución para todo el curso), aunque, finalmente, tras las alegaciones presentadas y tras la publicación de las listas definitivas de admitidos y excluidos, todo parecía volver a su cauce para la mayoría de estos trabajadores de la enseñanza (que son tanto de Primaria como de Secundaria).

«Hay un total de unas 31 personas dentro del grupo que finalmente se animaron a reclamar. En 22 casos hemos conseguido que rectifiquen, en otros cuatro casos los docentes no salen en ninguna de las listas y en otros cinco no entendemos porque no se ha rectificado, dado que su caso era muy similar o igual que el de las personas que sí que han conseguido» dejar de aparecer como excluidas, según detallaron ayer desde este grupo de interinos a través de una nueva nota de prensa.

Vacantes de tres años

Así, la mayoría de los interinos con plaza de tres años que el lunes trasladaron a este diario su incertidumbre, finalmente podrán continuar con la misma plaza, al menos durante un curso más. Normalmente, en agosto los interinos llevan a cabo un trámite para poder trabajar en los centros de las islas durante un curso escolar. Pero el año pasado fue diferente, puesto que las vacantes que se ofrecieron eran para tres cursos, siempre que no se den ciertas situaciones como el cambio de tipología de la plaza.

Además, se puede perder la vacante de tres años asignada en 2022 por otros motivos, como que un opositor coja dicha plaza o que cambien las funciones de la misma, algo que deciden los propios centros educativos. A modo de ejemplo, esto ocurre «si antes era de matemáticas y ciencias naturales y pasa a ser sólo de matemáticas», detallaron ayer desde Educación. Si se da alguno de los tres supuestos mencionados, el interino en principio queda excluido. Aun así, cabe recordar que estos trabajadores cuentan -como cada año- con una nueva posibilidad en el proceso de selección de septiembre, ya que las plazas vacías se tienen que cubrir para poder iniciar el curso con normalidad.

El lunes varios interinos pitiusos presentaron alegaciones por escrito en la delegación de Educación en Ibiza

En palabras de Verónica Ferrer, una de las interinas ibicencas que el lunes presentó alegaciones (y que inició el movimiento de protesta), si es el centro el que lleva a cabo cambios en la tipología de la plaza, «nosotros no podemos tener continuidad». En todo caso, Ferrer aseguró, horas antes de publicarse las listas definitivas de admitidos y excluidos, que «hay centros que insisten en que ellos no han realizado este cambio y aun así la plaza aparece modificada»: «Es lo que me ha pasado a mí. El año pasado cogí una Vacante y ahora aparece como Sustitución para todo el Curso, pero mi escuela no ha hecho este cambio». En este sentido, la docente subrayó que estas plazas continuarían siendo, de facto, vacantes, por lo que no entendía este cambio de denominación: «Si no estás sustituyendo a nadie, es una vacante».

En la misma línea se pronunció Eva Martínez, delegada de Siau (Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario) en Ibiza, quien confirmó que a algún director de centro le pilló por sorpresa este cambio de V a SC, aunque Martínez se mostró prudente a la hora de explicar lo que estaba ocurriendo a la espera de poder hablar con calma con la conselleria.

Mantienen la Vacante

Finalmente, la plaza de Ferrer volvió ayer a ser de Vacante en las listas definitivas y pudo recuperarla. Lo mismo le ocurrió a Sheila León, que trabaja en la misma escuela que Ferrer. Ambas son profesoras de Música y continuarán -al menos durante un curso más- como Vacantes con esta plaza de tres años.

Otra persona que ayer estaba de enhorabuena es Marta Cardona, profesora interina en un colegio de Mallorca, que a pesar de que en un principio aparecía como SC (Sustitución para todo el curso), finalmente también recupera su plaza de Vacante, tal y como la firmó el año pasado.

Además, el listado definitivo es considerablemente más largo que el provisional, por lo que Verónica Ferrer deduce que tal vez una gran parte de quienes reclamaron (estuviesen o no dentro del mencionado colectivo de Whatsapp de docentes) han podido recuperar su vacante, siempre y cuando no la haya cogido un funcionario o no la haya modificado o eliminado el propio centro educativo, por ejemplo.

El viernes saltaron las alarmas entre algunos interinos al ver que quedaban excluidos en las listas provisionales

La conselleria balear de Educación ha estado analizando la situación caso por caso, y atendiendo a todas las solicitudes recibidas acerca de esta situación. Además, desde Educación recordaron ayer que «son los equipos directivos quienes cambian la tipología de las plazas», no el Govern. En todo caso, desde el Ejecutivo balear explican que contactaron con los directores para confirmar que, efectivamente, querían introducir dichas modificaciones: «Entre otras cuestiones, se está contactando por teléfono con los directores de los equipos directivos que han modificado la tipología o función de alguna plaza para confirmar que así lo quieren».

Además, el lunes, el director general de Personal Docente de la conselleria de Educación y Universidades, Salvador Ruiz, contactó personalmente con las diferentes asociaciones de directores de Primaria y Secundaria y les facilitó el correo electrónico al cual se podían dirigir las personas afectadas por esta situación de incertidumbre provocada tras la publicación, el viernes a las 15 horas, de las listas provisionales.

Diferentes fuentes educativas consultadas por este diario no pudieron precisar ayer la cifra exacta de cuántas personas se han encontrado en esta situación concretamente en las Pitiusas. «Cabe reiterar que las revisiones no se han hecho de oficio. Se han revisado todas las que se han dirigido al mail facilitado por la dirección general de Personal Docente o a través del portal GestIB», señalaron ayer desde Educación.

Satisfación con algún pero

En cualquier caso, se respira más calma en el mencionado colectivo de docentes interinos, aunque con matices, tal y como declararon este martes: «Por fin se han publicado las listas con resultados que creemos positivos, pero en las que todavía hay errores y casos que no entendemos», en relación a aquellos pocos que no aparecen en ninguna lista o que continúan en la de excluidos, a juicio de este grupo de profesores, sin justificación.

De las 22 personas de este colectivo de docentes que sí que han conseguido plaza, dos son de Formentera, 12 de Ibiza, dos de Mallorca, dos de Menorca y cuatro de quienes no está identificada la isla porque se han incorporado recientemente al grupo de Whatsapp, según detalló ayer Verónica Ferrer.

En todo caso, desde este grupo (no son una entidad oficial ni un sindicato, sino un grupo improvisado, creado estos días como consecuencia de la situación que se generó el viernes) se han mostrado agradecidos con la conselleria de Educación por las rectificaciones y han pedido que revise esos casos que aún no están claros. «Queremos dar las gracias por su implicación a los equipos directivos, que, a pesar de estar en periodo de vacaciones, han hecho todo lo que estaba en sus manos para ayudarnos. Nos hemos encontrado sin apoyo de los sindicatos», incluye el comunicado.