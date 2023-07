El candidato del Partido Popular de Ibiza al Senado, Miquel Jerez, y Mabel Navarro, de la lista al Congreso, se refirieron ayer a la necesidad de reforzar la presencia de la Guardia Civil del Mar en Formentera, que en verano «experimenta una fuerte presión de tráfico de embarcaciones que obligan a reforzar el control sobre la seguridad en el mar, el intrusismo, las prácticas contrarias a la preservación del medio natural y marino y la inmigración ilegal». Jerez explicó que esta presión del tráfico marítimo precisa reforzar la presencia de la Guardia Civil del Mar. «En el mar también hay que perseguir la impunidad. La oferta ilegal y el intrusismo opera también en el mar. Y en el mar, no todo vale». «Por eso», apuntó, «hay que reforzar los controles y arrinconar a la competencia desleal, la que no paga impuestos, la que no aporta nada al interés general».