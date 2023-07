Juanjo Ferrer, candidato Eivissa i Formentera al Senat: «Conmigo El Pi nunca habría pactado con el PP en Sant Antoni»

Juanjo Ferrer, que ha dejado aparcada su nariz de payaso hasta el día después de las elecciones, el 24 de julio, asegura que pese a haber militado en Es Nou Partit y El Pi es de izquierdas de toda la vida y que, incluso, apoyaría la celebración de un referéndum de independencia de Cataluña.

Hasta el jueves 13, en su perfil de Twitter aparecía con una nariz de payaso: «Hago teatro desde hace un par de años. Hay que fomentar el payaso que llevamos dentro para reírnos de nosotros mismos y de todo, sin necesidad de que todo sea un drama. Lo políticamente correcto nos encorseta demasiado. Andreu Buenafuente dice que el límite del humor está en sus cojones», explica al respecto. El jueves, la cambió por su foto de campaña: «Pero el 24 volveré a poner la foto en la que salgo con la nariz de payaso». Ya veremos si mantiene la promesa en caso de ser elegido senador.

¿Cómo surgió su candidatura?

Estuve al margen de esa negociación. Me llamaron un miércoles para saber si estaba disponible y les dije que sí. Era algo que yo ya había querido hacer cuando estaba en Es Nou Partit y en El Pi. Entendía que la candidatura al Senado era ideal para que se presentaran juntas las formaciones de Ibiza, pero no lo conseguimos nunca. Al pedírmelo, pues, no les podía decir que no. Desde luego, no era mi intención volver a la vida política activa.

¿Cómo se mete en este lío pudiendo seguir con su despacho de abogado?

Desde luego, y además me encanta mi trabajo, pero recurrieron a mí y estaba muy preocupado tras los resultados electorales del 28M.

¿Qué hace un político que ha militado en el PI, es decir, de centro o centro derecha regionalista, como candidato de una coalición de socialistas, comunistas e independentistas?

Siempre he tenido un perfil poco de derechas. Nunca me he considerado una persona de derechas, todo lo contrario. Siempre he sido de izquierdas. De hecho, de El Pi, Cristina Ribas está ahora en el PSOE. Ninguno se ha ido al PP.

Pero El Pi sí formó parte del equipo de gobierno del PP el pasado mandato en Sant Antoni.

Eso te puedo asegurar que conmigo no habría ocurrido. Lo tengo claro. Por las mociones que saqué entonces, no creo que yo sea de derechas. Y he colaborado con la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas), ahora con el Sindicato de Inquilinas… Siempre me he movido en una ideología cercana a la izquierda. No me ha costado sumarme a esta coalición.

Le respalda ARA. ¿Cree, como ellos, que debe haber un referéndum en Cataluña sobre su independencia?

En la Universitat [Autònoma de Barcelona] me enseñaron que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Cada pueblo es libre de decidir su futuro. Ahora bien, la autodeterminación, ¿es un fin en sí mismo o es un fin para mejorar? Si es un medio para mejorar, la puedo llegar a considerar. Si es un fin en sí mismo, creo que no cabe dentro del derecho a la autodeterminación.

Si en el Senado hubiera una moción al respecto, ¿la apoyaría?

Apoyaré lo que la comisión de seguimiento de la agrupación diga, salvo que haya un tema de conciencia, que en este caso no creo que lo haya.

No tendría pues problemas de conciencia si le pidieran votar a favor de que se celebre un referéndum de independencia.

No, ninguno.

Gabriel Rufian (ERC, Ara) dice que le da «miedo» y que es más «peligrosa» Yolanda Díaz (Sumar) que Santiago Abascal (Vox). Buen rollito no parece que haya entre quienes le han elegido.

No sé por qué dijo eso. Pero me da más miedo Abascal. Muchísimo más.

Resulta extraño que quienes se llevan tan mal en el ámbito nacional, aquí se unan para ir en una agrupación de electores.

Ya sabes que aquí la izquierda se ha caracterizado por una enorme rivalidad.

Cainita. ¿Qué le parece que Elizabeth Duval sea la nueva portavoz de feminismo de Sumar? No parece que haya sentado muy bien a muchas feministas del PSOE.

¿Quién es?

Es una mujer trans.

Ah, esa que estaba en el PSOE…

No, esa es otra.

Sinceramente, esa crítica es una chorrada. Tiene tanto derecho a ser feminista como cualquier otra. No veo el problema.

Nadie de Podemos (parte de Sumar) acudió a su presentación como candidato.

Por lo que se me comentó, no podían. No creo que haya nada más.

Pero en un momento tan importante...

Es que todo ha ido muy rápido, todo se ha precipitado tanto… No le di más importancia en su momento.

Se lo digo porque una encuesta afirma que Sumar ha perdido un 5% del electorado morado tras la ausencia de Podemos en campaña. ¿Echa en falta a Podemos en la suya?

No. Hoy mismo [el pasado viernes], en la rueda de prensa estaba presente Viviana [de Sans]. Ella siempre ha estado ahí y, de hecho, fueron los de Podemos los primeros que me hablaron de la posibilidad de que fuera candidato.

¿Le ha respondido Miquel Jerez a su propuesta de cara a cara?

No.

¿No le va a llamar? A lo mejor no le ha llegado su propuesta.

Es que no tengo su número de teléfono.

Luego se lo paso. Pilar Costa generó mucha ilusión en 1996 por la misma candidatura. ¿Cree que despierta la misma expectación?

Me gustaría decir que sí, pero sería injusto. Aquel año yo estaba en Barcelona. Fue la primera vez que voté a alguien en unas elecciones. Se generó entonces una simbiosis entre todos los partidos, quizás porque coleaban temas como el de la protección de Cala d’Hort. Eso también le pasó a Pere Casetes con las autovías. Lo que podría generar ahora esa energía es el peligro que puede suponer el auge de la derecha y de la ultraderecha. Pero más allá de eso, ni la época es buena ni creo que yo genere el mismo efecto que Pilar Costa.

¿Por qué renunció de su cargo en Urbanismo de Sant Antoni, en un gobierno progresista, a los dos años de tomar posesión? ¿Tuvo algo que ver la ordenanza de ocupación de la vía pública?

Fueron cuestiones personales. Tengo trillizas, que en aquella época tenían 15 años, soy abogado y mi despacho también se me estaba yendo. Prácticamente me dedicaba al 100% al Consistorio. Llegó un momento en el que vi que no podía compaginar las tres cosas. Y decidí dejar la política y centrarme en mi trabajo y en mi familia.

¿A quién votará al Congreso?

Aún no lo he decidido.