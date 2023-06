En el PP dan el acuerdo con Vox casi por cerrado a falta de «unos flecos»

El acuerdo entre el Partido Popular y Vox para formar Govern está casi cerrado, pendiente de unos flecos, según el PP. Por ello, todo parece indicar que el pleno de investidura para elegir a Marga Prohens como presidenta del Govern será casi con total seguridad el próximo lunes día 3 de julio. Si se debe esperar a la abstención de Vox 48 horas después, Prohens ya podrá ocupar el despacho del Consolat de Mar el jueves día seis de julio.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, reconoció ayer que la negociación entre populares y Vox está casi cerrada y pendiente de flecos que se resolverán en los próximos días entre las dos formaciones de derechas. Sagreras lo aseguró durante la ronda de portavoces que ha iniciado el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, para que le propongan los candidatos a presidir el Govern y donde el portavoz popular se ha mostrado «muy optimista».

«Queremos seguir llevando las negociaciones con calma y discreción y nuestro objetivo de un Govern en solitario no ha variado ni un ápice», aseveró el portavoz popular. Sagreras recordó que cuentan con más diputados que toda la izquierda junta y la negociación con Vox se centra en una abstención en la segunda votación.

Vox da largas

Mientras en el PP se muestran «muy optimistas», en Vox escenifican una posición más dura. La diputada y portavoz de Vox, Idoia Ribas, afirmó ayer que «a día de hoy todavía no podemos comprometernos a apoyar a Marga Prohens como presidenta de Balears y por este motivo no hemos propuesto ningún candidato, ya que necesitamos seguir negociando». Ribas ha indicado también que quieren que este acuerdo «llegue cuanto antes». Vox no propone candidato a la presidencia, lo que indica que lo fía todo al acuerdo con el PP.

La portavoz de Vox indicó también que no quieren «para nada unas nuevas elecciones» y recordó que los ciudadanos pidieron «desalojar a la izquierda y por ello estamos negociando con el único partido que ha mostrado su disposición y que puede ofrecer una alternativa a la izquierda». Pese a ello, Idoia Ribas añadió: «No hemos renunciado a entrar en el Govern, ya que en estos momentos lo único que tenemos es un preacuerdo con el PP para elegir la mesa del Parlament y seguimos negociando. Estamos donde lo dejamos la pasada semana». Ribas apuntó que tampoco tienen decidido el sentido del voto de una posible abstención en segunda votación hasta que avancen las negociaciones.

Armengol envía a Marc Pons

El PSIB-PSOE no presentará un candidato o candidata alternativa a Prohens en el pleno de investidura de la próxima semana. El diputado socialista Marc Pons fue el enviado de Francina Armengol a entrevistarse con el presidente del Parlament y el encuentro duró pocos minutos. Pons afirmó que «vamos a votar en contra de la candidata del PP y no presentaremos alternativa, ya que el pacto entre populares y Vox está prácticamente cerrado». Pons añadió que se centrarán en acometer una «oposición responsable».