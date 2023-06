El Consell de Ibiza avisa de que el generador que da luz a Vadella 64 está en «zona de alto riesgo de incendio»

El Consell de Ibiza ha redirigido la denuncia de un particular por el funcionamiento de un grupo electrógeno para suministrar luz a la promoción Vadella 64, en Cala Vedella, al Ayuntamiento de Sant Josep y a la conselleria balear de Medio Ambiente con la advertencia de que se ubica en «una zona de alto nivel de riesgo de incendio».

El generador que da luz provisionalmente a esta promoción inmobiliaria cuyo uso debe ser comercial se encuentra en un lateral de la calle Esteperol, en un área arbolada, a varias decenas de metros del edificio. El cableado atraviesa el vial y, por el lateral de la calle, repleto de vegetación, conecta con una caja eléctrica, como se puede apreciar en una de las imágenes. Hasta el pasado mes de abril, la promotora se hacía cargo del coste del carburante con el que se alimenta el motor, pero ahora los propietarios de los estudios locales son los que lo pagan.

El arquitecto técnico Javier Gea, que denuncia desde hace años que esta promoción es «ilegal e ilegalizable» porque ha comercializado viviendas cuando su uso sólo puede ser comercial, fue quien advirtió al Consell de Ibiza de la existencia del grupo electrógeno, con la consiguiente «contaminación acústica y medio ambiental» del entorno.

Al ser suelo un suelo urbano, el Consell de Ibiza no tiene competencias y, por ello, según las fuentes consultadas, remitió la denuncia del particular al Ayuntamiento de Sant Josep. El Consistorio no respondió ayer a la petición de información de este diario, que tampoco pudo recabar la explicación de la promotora sobre las causas por las que se ve obligada a utilizar un grupo electrógeno, cuando el Consell concedió hace ya cuatro años las primeras 15 cédulas de habitabilidad para estudios comerciales de la primera de las cuatro fases del edificio.

Además, el Consell, tras constatar que el generador se encuentra en «una zona de alto nivel de riesgo de incendio», también decidió remitir la denuncia a la conselleria balear de Medio Ambiente. Un portavoz de esta institución explicó ayer que, al estar en suelo urbano, tampoco tiene competencia para actuar y que, en todo caso, debido a que este edificio tiene un uso comercial, se ha enviado la denuncia a la dirección general de Comercio del Govern.

El arquitecto técnico denunciante también ha advertido de la situación a la Fiscalía y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. En su denuncia, destaca que el grupo electrógeno está camuflado con lonas verdes sin ningún tipo de protección ni de vigilancia y, ante el riesgo de incendio, pide que se ordene su clausura.

Investigación por estafa

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza investiga la supuesta comisión de un delito de estafa en la venta de la promoción inmobiliaria Vadella 64. La instrucción se inició en noviembre de 2018 a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra el promotor del edificio de viviendas por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental por la venta de estudios de uso comercial como viviendas.

De hecho, la dirección general de Consumo ya impuso a Cobblestones SL, la promotora del edificio, una sanción de 24.000 euros por una infracción grave al incurrir en publicidad engañosa tras anunciar en diversas webs la venta de unas viviendas con licencia para la construcción de estudios taller-locales comerciales. Por este motivo, también hay una demanda civil presentada por el comprador de un inmueble de más de 200 metros cuadrados por un coste de 875.000 euros sin IVA. El afectado reclama que le devuelvan los primeros 385.000 euros abonados.