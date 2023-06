Can Miqueleta apuesta por la agricultura regenerativa en Ibiza: «Del campo a la mesa en menos de cuatro horas»

Agricultura Km0 . La empresa The Farmers Club ha comenzado a explotar la finca Can Miqueleta, en el término municipal de Sant Josep, mediante técnicas de agricultura regenerativa. La finalidad es comercializar los diferentes productos que ya se están cultivando en la huerta de esta finca, vendiéndolos a restaurantes cercanos, como los de ses Salines y es Cavallet. El objetivo es que Can Miqueleta se convierta en «la despensa» de estas empresas.

«Del campo a la mesa en menos de cuatro horas», así resume Alonso Colmenares, CEO-director general de la empresa The Farmers Club, al explicar el proyecto de agricultura regenerativa y posterior comercialización que ayer se presentó en la finca Can Miqueleta, ubicada al lado de la carretera al aeropuerto. El objetivo es que las diferentes variedades de productos que The Farmers Club ya cultiva (desde finales de abril) en esta estas tierras de Sant Josep se vendan a restaurantes próximos: los de las playas de ses Salines y es Cavallet, principalmente.

De hecho, varios propietarios y chefs de restaurantes acudieron al acto de presentación para conocer de primera mano esta iniciativa y se mostraron interesados en recoger el guante.

«Nosotros llevamos ya seis años comercializando verduras para restaurantes. Tenemos una finca en Sant Miquel que se llama The Farm Ibiza y comercializamos sobre todo en los restaurantes del norte de la isla», explica Colmenares. Además, se muestra más que satisfecho con que Can Miqueleta (propiedad del empresario Sito Lara, quien quería darle un uso) se adhiera, ya que dicha finca es de grandes dimensiones y la producción, por tanto, puede ser alta: «Vamos a cortar cada día, en fresco, la producción. El producto no va a pasar por cámara, sino que va a llegar directamente del campo a la mesa en menos de cuatro horas. El famoso Km0». «Este es un proyecto para todos los restaurantes que están en la zona sur de la isla», destaca Colmenares en una conversación con este diario. La idea es que tengan una huerta, una despensa, a muy poca distancia. «Si a las 12 de la mañana se quedan sin lechuga, nos pueden llamar. Yo las corto en ese momento y se las entrego», afirma el CEO de The Farmers Club, que trabaja tierras mediante agricultura regenerativa para terceros.

La finca de Can Miqueleta (de casi diez hectáreas en total, aproximadamente) acogió ayer la presentación de este proyecto de la mano de Josean Oyaga, cofundador y agricultor de The Farmers Club, y la ingeniera agrónoma Leticia Calvo, que dirige la iniciativa. En Can Miqueleta ya se está cultivando calabacín, apio, cebolla, pepino, berenjenas, lechuga, pimientos del padrón, pimiento rojo, pimiento verde, perejil, flores de caléndula, entre otras, col rizada y varios tipos de tomate.

Menor impacto ambiental

Oyaga valora que si estos productos se consumen tan cerca de donde se cultiva, se minimiza considerablemente la energía que requiere su transporte: «Además, una de las cosas que provoca la agricultura regenerativa es la acumulación de carbono orgánico dentro del suelo. Por cada tonelada de carbono orgánico que capturas en el suelo a través de las raíces, materia orgánica... estás eliminando 1,6 toneladas de dióxido carbono de la atmósfera».

En todo caso, pide a los cocineros y sus restaurantes que apuestan por este tipo de agricultura «ya no sólo por una cuestión natural», sino por compromiso «social»: «Ya que nosotros, como agricultores, hacemos el esfuerzo de llevar a cabo una agricultura sana para sus estómagos y para el medio ambiente, que ellos también se mojen y empiecen a comprarnos a nosotros también, aunque sea un poco más caro que la agricultura convencional, que realmente es una basura».

Buena acogida

En cualquier caso, los chefs y propietarios de restaurantes presentes en Can Miqueleta se muestran totalmente abiertos a este ofrecimiento. Es el caso, por ejemplo, de Carlos Cano, chef del restaurante Can Salinas: «Está bastante bien que tengamos el producto aquí cerca, de Km0, y que sea todo de temporada». Cano explica que en su carta ya tienen productos de proximidad: «Lechugas y tomates para hacer ensaladas, patatas, pimientos... Sobre todo hortalizas». Es más, confirma que los clientes valoran que haya producto local: «Está indicado en la carta y ven que es de verdad que ofrecemos producto payés».

Cristóbal Toledo, director del grupo Nassau, y Philippe Ingremeau, chef ejecutivo del mismo, coinciden en que son necesarias iniciativas como esta y que vale la pena gastar algo más con tal de tener alimentos de proximidad y de mayor calidad. «Los clientes lo valoran y nosotros lo buscamos», concluye Ingremeau. «Normalmente hemos ido a ciertos huertos del norte de la isla, y ahora, con esta nueva iniciativa, nos acercamos más al Km0», añaden ambos.

También acuden Alberto Dubois y Cristina Dueñas, socio y chef, respectivamente, del restaurante House of WOW, que abrió la semana pasada. Y aunque no se ubica en los alrededores de Can Miqueleta, Dubois y Dueñas se muestran interesados en colaborar con The Farmers Club. «Nos encaja perfectamente, tenemos pensado sumarnos. El producto local está cada vez más valorado, la gente aprecia que el surtido de productos que ofreces venga, en la medida de las posibilidades, de la isla. Ibiza puede dar casi todo lo que necesitas», comenta Dubois justo después de escuchar la explicación de Oyaga y Calvo.

Dueñas señala que le gustaría poder usar en su cocina todos los productos que crecen ahora en Can Miqueleta. «De Ibiza, ahora nosotros tenemos los aceites, lechugas, el melón o la sandía. Y estoy mirando para el porc negre», detalla.

Agricultura regenerativa

En palabras de Oyaga, en la agricultura regenerativa se trata de «regenerar nuestros suelos, que están muy mal tratados». «La clave es la utilización de animales [que hay en Can Miqueleta] para regenerar nuestros suelos, coberturas vegetales, utilización de biofertilizantes, sistemas de línea clave,... Hay unas cuantas herramientas, pero de lo que se trata es de volver a tener suelos saludables y fértiles».

La huerta de Can Miqueleta se ha organizado ahora en ocho parcelas de 800 metros cuadrados cada una y se harán otras ocho.

La directora Leticia Calvo explica que su objetivo principal ahora mismo es «dar a conocer la puesta en marcha de esta huerta y que después los restaurantes nos hagan un feedback para poder afinar los números»: «El próximo año nos gustaría es que cada restaurante nos pasen sus consumos y nosotros podamos diseñar una huerta a la carta teniendo en cuenta qué es lo que más consumen, de manera que consigamos ese equilibrio entre la oferta y la demanda».

Asimismo, Calvo señala que esta finca «ya se explotaba hace un siglo» y que «estos molinos son los que captaban el agua del subsuelo»: «Y esa agua sigue estando ahí y es con lo que regamos la huerta. Las edificaciones agrarias de la finca queremos restaurarlas porque están en estado de abandono», añade la ingeniera. También subraya que fomentar el producto de proximidad y la agricultura regenerativa es necesario para luchar contra el cambio climático, así como para conseguir una dieta más saludable: «El 90% de la serotonina se procesa en los intestinos; para el bienestar anímico necesitas tener una buena alimentación y eso sólo puede venir de productos con propiedades correctas».

El objetivo a largo plazo es abrir un agroturismo en la finca que se pueda abastecer con los productos de la huerta

Finalmente, Oyaga anunció que el objetivo a largo plazo de Sito Lara, en una segunda fase, es crear un hotel (agroturismo) en una casa de esta finca: «El proyecto es mucho más amplio, quiere ser un hotel sustentable, un ente que se alimente a así mismo. Hemos empezado por la huerta». Y es que la finalidad es que dicho agroturismo se pueda abastecer con la huerta, así como que haya restaurantes en las edificaciones agrarias y que en ellos también se ofrezca este producto local de la huerta.

En el acto de ayer estuvo presente el director general de Innovación del Govern balear en funciones, el ibicenco Aitor Morrás.