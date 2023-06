Una avería provoca la inundación de un despacho del Arxiu d'Imatge i So del Consell de Ibiza

El Arxiu d'Imatge i So del Consell de Eivissa, ubicado en el antiguo edificio de La Comandancia, donde comparte sede con la UIB, sufrió este viernes una inundación tras una avería en las instalaciones del edificio: "Ayer se puso en marcha el aire acondicionado de la UIB y un despacho se inundó con un palmo de agua", según indican desde el Consell. Ocurrió a primera hora de la mañana y este sábado habrían acabado de limpiar el archivo, detallan las mismas fuentes a primera hora de la tarde de este sábado.

El Consell Insular, que no ha proporcionado más información acerca de este incidente, explica a este diario que "no consta que se haya estropeado nada", por lo que afortunadamente no hay que lamentar daños mayores.

Hubo una gran movilización de personal para reaccionar ante este suceso: entre trabajadores del propio archivo, del espacio cultural Sa Nostra Sala y servicios técnicos de la UIB pudieron arreglarlo.