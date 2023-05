Problemas en la zona azul de la isla de Ibiza por un fallo nacional de la app El Parking

Las colas frente a las máquinas para pagar la zona azul han dejado de ser una estampa habitual desde que buena parte de los conductores abonan el estacionamiento regulado a través de aplicaciones. Así que esta mañana, las colas frente a algunos de los parquímetros ya alertaban de que algo no funcionaba bien. Situación que constataban los conductores recién aparcados al intentar pagar.

La app El Parking, a través de la que se puede abonar el estacionamiento regulado en varios municipios de la isla de Ibiza, no estaba funcionando a media mañana. Se quedaba colgada constantemente en el momento de ubicar el coche en el mapa, paso imprescindible, el de señalar la zona en la que se aparca, antes de pagar el tíquet.

Imposible pagar con tarjeta o móvil

Tras intentarlo varias veces, con el mismo resultado, los usuarios no tenían más remedio que dirigirse al parquímetro. Muchos de ellos se encontraban en ese momento con que no tenían suelto para pagar el estacionamiento, o no las monedas que se ajustaban al tiempo que calculaban que iban a necesitar. Eso cuando tenían calderilla a la que recurrir, algo que cada vez es menos habitual, porque, según han denunciado varios de los afectados, la inmensa mayoría de las máquinas no aceptan el pago con tarjeta o con el móvil. O, aunque estén preparadas para el pago con tarjeta, este método de pago no funcionaba correctamente. Además, señalaban, en los establecimientos comerciales no siempre están dispuestos a dar cambio para la máquina.

Fallos en toda España

Desde el Ayuntamiento de Ibiza han detallado que se trata "de un fallo de la aplicación El Parking a nivel nacional". De hecho también han alertado de problemas los usuarios de la app que intentaban aparcar en Santa Eulària así como en otros muchos municipios de toda España. "La empresa ya está trabajando en solucionarlo", aseguran fuentes municipales.