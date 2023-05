La celebración del 50 aniversario de Es Nàutic de Sant Antoni culminó el pasado sábado con una cena de gala que reunió a 400 comensales, todos socios de la entidad. Este evento ha sido el único exclusivo para socios del club, que lleva desde el pasado 31 de marzo celebrando sus cinco décadas con numerosas actividades culturales y sociales gratuitas y abiertas al público.

Entre los invitados se encontraban la presidenta del Govern balear, Francina Armengol; el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero; el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas; el director insular de Promoción Turística, Juan Miguel Costa; la delegada de Educación en Ibiza y Formentera, Margalida Ferrer; el gerente de Ports IB y antiguo responsable de Es Nàutic, Juan Vicente Roselló; el Capitán Marítimo, Luis Gascón; el Comandante de la Guardia Civil en Ibiza, Juan Carlos González; el comisario de Policía Nacional, Manuel Hernández, y el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres, así como distintos concejales de Sant Antoni y Sant Josep, entre otros.

Aperitivo en la carpa

La fiesta comenzó con un aperitivo que se sirvió en la carpa, donde aún permanecía expuesta la muestra de escultura de la familia Hormigo, que han visitado miles de personas a lo largo de todo el mes de abril. Amenizó la jornada el grupo Swingin Tonic al ritmo de temas musicales conocidos, que el público disfrutó mientras degustaba los platos preparados por el equipo del restaurante de Es Nàutic. La fiesta concluyó en la misma carpa, donde Swingin Tonic y dos parejas de bailarines animaron el ambiente hasta la madrugada.

Un mes "intenso" de actividades

Desde Es Nàutic aseguran que ha sido un mes "muy intenso". El programa de celebración arrancó con un acto institucional en el que participaron las principales autoridades de la isla y al que prosiguió un cóctel y un concierto del grupo de jazz Muriel Groossman Quartet.

Entre los eventos que se han podido disfrutar en la carpa de Es Nàutic destacan por ejemplo las actuaciones musicales de artistas tanto de la isla como de fuera y entre los que se encuentran grupos como Aires Formenterencs, Joven Dolores, Canallas del Guateke, Paco Fernández, Simple Rock, Chris Lee & the Mojo Stand, The Bo Derek’s, Eribertho Cruz, la Banda Municipal de Sant Antoni, dirigida por Frank Cogollos, The New Young Polaks, Soul Doctor, Pizza 4 Brkfst & Norberto Rodríguez y Los Aurora, que llegaron desde Barcelona para cerrar la agenda abierta al público con un concierto de flamenco contemporáneo.

En el ámbito musical, también actuaron a lo largo de este mes los dj Odín, Dj Fernández y Pep Pilot, que han amenizado las jornadas de celebración.

El club también ha contado con actuaciones teatrales y humorísticas. Así, han actuado para el 50 aniversario las Pageses Emprenyades, el cómico mallorquín Agustín El Casta, Es Ninja des Cubells, Grup de Teatre des Cubells, Joaquín Reyes y los miembros del espectáculo ‘Una nit de tempesta’.

Se ha podido disfrutar, además, de una noche de documentales con José Luis Mir; varias conferencias, entre las que destacan las de Marcus Heinrich Hermanns, Marià Torres o el deportista Álex Pella, y una mesa redonda. Otro de los eventos organizados en el marco del aniversario fue el primer Campeonato de Arroz a Banda Creativo.

Para los más jóvenes, se llevó a cabo una edición especial del concurso sobre cultura ibicenca Eivissàpiens Setmana del Mar y las jornadas ‘Un dia a la mar’ y la ‘Trobada de Classics’.

Desde el Club Nàutic explican que ha sido "un mes cargado de emociones, espectáculos y diversión" que la entidad ha dedicado "a sus socios y a todos los ibicencos, subrayando la idea de que Es Nàutic es una institución abierta y cercana". "A día de hoy, la exposición, la decoración, los altavoces y las luces ya han sido desmontados y en breve se hará lo mismo con la carpa, recuperando el pantalán central su aspecto de siempre", terminan desde Es Nàutic.