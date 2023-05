El auditorio de Caló de s'Oli vivirá el próximo fin de semana, 13 y 14 de mayo, dos jornadas llenas de música. La primera será una nueva edición del Rock Island Festival el sábado, organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep junto a la asociación Great River Road.

El festival de rock tendrá a cuatro grupos en el recinto exterior: las bandas madrileñas King Sapo y Alber Solo & The Firebirdblues, a las que se sumarán los ibicencos Uncle Sal y Cotton Cactus. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de varios food trucks y el dj local Betterman amenizará los momentos entre conciertos con su mesa de mezclas.

La música seguirá el domingo siguiente desde mediodía, con la segunda edición de la Fiesta Sant Josep es Música, que cuenta con un cartel muy diverso que se anunciará próximamente.

El Rock Island arranca a las 12 horas con Betterman Dj, a quienes seguirán los Cotton Cactus (13 horas.), Alber Solo & The Firebirdblues (15 horas.), Uncle Sal (17 horas.) y los cabezas de cartel, King Sapo (19 horas). Esta fiesta del rock de estilo americano la organizan conjuntamente el Ayuntamiento de Sant Josep y la asociación cultural Great River Road, con la colaboración de Can Jordi Blues Station, Ibiza 5 Sentidos, Joan F. Ribas Estudio de Fotografía, Pinturas Real y Colores de Bes.

Cotton Cactus: blues, country y bluegrass desde Ibiza

Cotton Cactus es un grupo ibicenco de reciente creación, con un amplio repertorio de versiones de blues, rock, country y bluegrass. Está formado por Silvia San (guitarra acústica y voz), José David Cruz (armónica y guitarra eléctrica), Dennis Herman (dobro), Sara Arribas (bajo) y P. J. González (batería).

Alber Solo & The Firebirdblues, la evolución rockera del blues de Chicago

Alber Solo es un guitarrista, compositor y cantante nacido en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y residente en Madrid. Ha compartido escenario con nombres tan conocidos como New York Chorros, Imperial State Electric, Carlton Jumel Smith, J. P. Bimeni & The Black Belts, Gisele Jackson and The Shu Shu's Trío o Kyla Brox, entre otros.

Actualmente gira con su banda, The Firebirdblues, con los que acaba de publicar el álbum ‘Esperando a que baje el sol’.

El guitarrista actuará en Caló de s'Oli el sábado a las 15 horas.

Uncle Sal: la banda ibicenca de rock americano más reputada

El grupo ibicenco Uncle Sal, creado en 2011, destaca por la energía que trasmite desde el escenario y que emitirá el sábado a las 17 horas en el auditorio de Sant Josep.

La banda ha publicado cuatro discos: ‘Little Cabin Music’ (2015), ‘You Ain’t No Bluesman’ (2017), ‘The American Dream’ (2019) y ‘Darken My Door’ (2021), con los que ha conseguido el premio Gravelroad76 al mejor disco del año por ‘Little Cabin Music’ y ‘The American Dream’. Además, ha participado en festivales y conciertos alrededor de España.

Está formado por el cantante Soulman Sal (guitarra y voz), Ferran Nogués (guitarra), Francis Fastfingers (bajo) y Artimus Gabe (batería), con la incorporación reciente del organista de Hammond, Cris Krivoruchko.

King Sapo: ‘grunge and roll’ seleccionado a los Grammy latinos

King Sapo, que cerrará el festival, es una banda de rock con sello propio, surgida en Madrid, que actualiza los sonidos de los años 70 y 90 en un estilo que ellos mismos definen como grunge and roll. La forman Jesús Trujillo (voz), Andrés Duende (guitarra), José Alberto Solís (bajo) y Ramiro Unceta (batería).

El grupo fue preseleccionado por su primer disco a dos categorías a los Grammys latinos de 2019. Destaca por sus directos, tanto eléctricos como acústicos y la experiencia de sus componentes, que han pasado por bandas como Eldorado, SCR, Última Experiencia o Wyoming y Los Insolventes, entre otras.