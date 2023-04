Enfermos de cáncer de Ibiza: «No queremos que nos politicen, lo que queremos son soluciones»

Los pacientes, principalmente oncológicos, que forman la plataforma ‘Hoy por mí, mañana por ti’ lo tienen muy claro: «No queremos que nos politicen, lo que queremos son soluciones». Es la rotunda afirmación de uno de los portavoces del colectivo, Toño Stihl, que reconoce que tienen que estar muy atentos con esto debido a la cercanía de las elecciones. Si bien agradecen el apoyo de los cargos públicos, a los que exigen que cumplan realmente con sus promesas si llegan a gobernar, insisten en que son independientes.

De hecho, Stihl pone como ejemplo lo que les ocurrió con un acto el pasado lunes. Esa tarde el PP celebraba una edición dedicada a la sanidad de los ‘Objetivos a debate’, encuentros con varios ponentes en los que se tratan algunos de los temas que más preocupan a los ciudadanos. Entre las personas que intervenían estaba anunciado, precisamente, él. Sin embargo, el portavoz de ‘Hoy por mí, mañana por ti’ renunció a participar en cuanto se enteró de que se trataba de un acto de partido, no un encuentro con representantes de varias opciones. «En un primer momento, la persona que se puso en contacto con nosotros nos dijo que no se trataba de nada político», apunta Toño Stihl. Finalmente, el lugar reservado para los pacientes oncológicos de la plataforma lo ocupó Carmen Tur, fundadora del Movimiento Pro Radioterapia. Además, en el encuentro participaban el portavoz en las Pitiusas del Sindicato Médico de Balears (Simebal), Carlos Rodríguez Ribas; Enrique Garcerán, médico de familia del centro de salud de Can Misses y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Josep, y Eduardo Escudero, intensivista del Hospital Can Misses. Un encuentro que moderaba Luis Conill, otorrinolaringólogo y coordinador de la comisión de sanidad del PP.

Demoras para revisiones

«No nos vamos a dejar politizar», insiste Stihl, que recuerda: «El PP gobernó y no hizo nada y los otros, que están ahora, tampoco sabiendo lo mal que está la situación».

De hecho, el portavoz de la plataforma, que ya está preparando nuevas movilizaciones, denunció una vez más las demoras que sufren los enfermos de cáncer de las Pitiusas para las revisiones y la entrega de resultados de pruebas. «Las cifras que da Salud de citas atendidas son muy bonitas, pero luego ves la situación de algunos pacientes y duele», continúa Stihl. El portavoz, que sabe de lo que habla porque también está pasando por un cáncer, pone como ejemplo a la impulsora de la plataforma, Marga Guasch: «Le dijeron que la tenían que llamar este mes para una revisión y, a falta de unos días, no le han dicho nada». También recuerda el caso de otro enfermo al que han dado de alta sin siquiera, según asegura, darle una cita para comunicarle los resultados de un TAC.

Preparando nuevas protestas antes del 28M

La plataforma ‘Hoy por mí mañana por ti’ está preparando la nueva protesta que quiere convocar antes de las elecciones del 28 de Mayo y de la que informará cuando cierre los detalles.