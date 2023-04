El Consell espera activar este año el control del tráfico en Sant Francesc de s’Estany

El Consell de Ibiza espera poner en marcha antes de que finalice el año el proyecto para dotar de mayor seguridad y regular el tráfico en Sant Francesc d’Estany, en Sant Josep, justo en el punto donde se encuentra la iglesia, dentro del perímetro de protección del Parque Natural.

La institución insular es la responsable del mantenimiento de las carreteras, pero no de su seguridad, algo que compete a la Dirección General de Tráfico. Además, hay una tercera administración implicada en este proyecto, el Parque Natural de ses Salines, cuya gestión corresponde al Govern balear.

La peligrosidad de este tramo ya fue advertida por el Ayuntamiento de Sant Josep hace años y el conseller de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explica que solicitaron hace tiempo a la Dirección General de Tráfico que pusiera medidas de control e incluso les propusieron que utilizase en esta vía, una de las más transitadas en verano porque da acceso a las playas de ses Salines y es Cavallet, un radar instalado en ses Païsses que no se utiliza desde que se construyeron las tres rotondas en esta zona.

Además, Juan añade que se habilitará un paso para peatones y su consiguiente y obligatorio sistema de iluminación. Precisamente, y tras hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Can Viola y Can Mariano Mayans, Virginia Urbano, el conseller señaló que están buscando un sistema selectivo que accione el alumbrado por ejemplo cuando se solicite, por parte de un peatón, o cuando detecte la proximidad de un vehículo. La proximidad del Parque Natural exige mesura en el sistema de iluminación para no molestar a la avifauna. «Son sólo dos puntos de luz pero obligados».

El equipo de gobierno quiere llevar este proyecto a aprobación en el proximo pleno (se financiará con el remanente de la institución), aunque todavía están esperando el informe preceptivo del Parque Natural. También de Patrimonio del Consell, dada la proximidad de la iglesia («nos han pedido que limitemos las señalizaciones, que consideran excesivas», apunta Juan).

Una vez aprobado debe estar a exposición pública durante un mes y «en mayo en junio se licitarán» las obras. La idea del Consell es finalizar los trabajos antes de que acabe el año.