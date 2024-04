Juan José Tur, ‘Juanjele’: «Se puede hacer música que llegue a todo el mundo»

Juan José Tur, más conocido como Juanjele, pondrá el punto final a la presentación, este viernes a las doce del mediodía en el Club Diario de Ibiza, a la presentación de Idò!, el nuevo proyecto de Diario de Ibiza para fomentar la cultura y la lengua propias de las Pitiusas. Un evento abierto al público y en el que antes de la actuación de Juanjele, que acumula más de 200.000 visualizaciones en su canal de YouTube, está prevista una mesa redonda sobre los 75 años de defensa de la lengua del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), moderada por la profesora y actriz Àngels Escandell, y en la que intervendrán Marià Mayans, presidente de la entidad; Felip Cirer, director de la Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera, y Tònia Escandell, coordinadora del Voluntariat lingüístic del IEE. También intervendrán la directora de Diario de Ibiza, Cristina Martín, y Marc Bataller, secretario de Medios de comunicación y difusión de la Generalitat. Juanjele, que en 2021 ganó el Premi Cançó Nit de Sant Joan del IEE con ‘Nit màgica de juny’, interpretará varios de sus temas antes de que el acto concluya con un cóctel.

¿Es la primera vez que actúa en un recinto como el Club Diario?

Juraría que sí, normalmente canto en bares, festivales o bodas y no en espacios tan profesionales como éste.

¿Qué se siente al actuar en un evento de defensa del catalán?

Bastante alegría. Además, me ha servido para darme cuenta de que quizás se me da bien cantar en catalán y de que mola lo que hago, a pesar de que mi música siempre había sido en castellano hasta que en 2021 gané el Premi Cançó Nit de Sant Joan del IEE con ‘Nit màgica de juny’.

¿Tiene algún nuevo proyecto?

Sí. Estoy preparando un LP con mi equipo de Barcelona que saldrá al mercado en menos de tres meses y en el que por primera vez todas mis canciones serán en catalán.

¿Cuál es la motivación para cantar en catalán?

Mi motivación han sido mis padres, abuelos y otra gente de mi entorno a la que le ha gustado mi rollo en catalán. También me ha dado fuerza percatarme de mi progreso tras actuar en catalán varias veces en Vila y otra en Puig d’en Valls. Al final, considero que es muy importante la defensa de nuestra lengua y me hace ilusión ver que hay entidades y gente que la defiende, ya que ya no se hace tanto uso de esta lengua en la isla.

¿Qué quiere transmitir con la actuación?

Busco trasladar un mensaje de que con el catalán se puede hacer música guay y que guste a la gente, como la que suena en la radio, y que llegue a todo el mundo.

¿Cómo motivaría a otros artistas de la isla para cantar en catalán?

Les animaría a dar el paso sí o sí, ya que si es algo que te gusta mucho y a lo que te quieres dedicar, te tienes que lanzar, dar tu cien por cien y probarlo, aunque sea en catalán. Les animo a seguir hasta conseguirlo, a pesar de que es un mundo muy difícil y con mucha competencia, pero esto es una lucha constante a la que yo mismo estoy teniendo que hacer frente.

¿Cómo ha evolucionado su vida desde que ganó el Premi Cançó Nit de Sant Joan del IEE en 2021?

Ahora me gradúo en Turismo, justamente esta semana he entregado el TFG. Además, ya tengo trabajo para verano como recepcionista en un hotel de Santa Eulària. Tendré que combinar mi faceta musical con el trabajo en el hotel. Me pediré libre para un bolo que tengo en Tarragona el mes que viene. Una vez graduado, mi intención es ir a por todas en mi carrera musical.

¿Cuál es la valoración sobre la situación de la música en catalán en las Pitiusas?

En Ibiza no hay mucha costumbre de cantar en catalán. En cambio, si vas a Catalunya hay muchos festivales y artistas que tienen millones de reproducciones y que cantan solo en catalán como Txarango o Doctor Prats, y otros que combinan las dos lenguas, como es el caso de Nil Moliner o Miki Núñez.

¿Considera que la música catalana está encasillada en el pop?

Puede ser que hasta ahora la música en catalán estuviera más ligada con un estilo, pero creo que hoy en día se está empezando a experimentar con muchos ritmos y sonidos distintos. Considero que en la actualidad no es ningún problema diferenciarse del resto de artistas y definir tu propio estilo para hacer una música que, al final, gustará a unos, pero nunca a todos.

¿Cómo va a ser la actuación?

Va a ser un acústico en el que tocaré tres canciones en catalán. Una de ellas es del nuevo LP, otra es ‘Nit màgica de juny’ y la última es una versión de un canción del grupo catalán Doctor Prats.