El hijo de E.S.C., el presunto responsable de gestionar fondeos ilegales en la playa de Porroig, ha declarado la mañana de este jueves en el juicio contra su padre que este no se encontraba en Ibiza cuando ocurrieron los hechos denunciados por la plataforma Maltesa del Mar, que acusa a este empresario de amenazarles de muerte cuando inspeccionaban el estado de las praderas de posidonia en esta cala del municipio de Sant Josep. Ha asegurado, a las preguntas del abogado de E.S.C., que su padre se encontraba en Barcelona durante el período en que se produjeron los hechos denunciados. Según ha añadido, había viajado a la Ciudad Condal para ayudarle con la mudanza de un piso.

El encausado no se ha presentado en el juzgado de Instrucción Número 2, donde se ha celebrado la sesión. Su defensa alega que "no tiene que confesar nada", ya que como es lógico defiende su inocencia, y por lo tanto solicita su absolución. El abogado que representa a E.S.C. ha defendido que no existen registros que prueben su implicación en los hechos denunciados. En este sentido, considera que no se identificó satisfactoriamente al encausado y, además, destaca la ausencia de pruebas gráficas que sustenten la imputación de E.S.C. De esta manera, su letrado sostiene que el caso debería ser archivado.

Un vídeo

Desde la plataforma medioambiental de monitorización de los fondos marinos Maltesa del Mar han destacado que aportarán un vídeo que prueba la autoría de E.S.C. del delito de amenazas del que le acusan, un registro que no han aportado anteriormente por temor a que se filtrase, a pesar de la obligada protección de datos.

Los denunciantes defienden que realizaban esnorquel para efectuar una inspección superficial en Porroig cuando, según apareció E.S.C. a bordo de una lancha a motor fuera borda que aproximó muy cerca de ellos, y comenzó a hostigarles para que se marcharan de la zona. Destacan que llegó incluso a amenazarles con pasar por encima de ellos con su embarcación. "No quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima [con la lancha], te mato y no pasa nada", les habría intimidado el procesado según la denuncia y lo manifestado este jueves en el juicio.

Los integrantes de Maltesa del Mar defienden que E.S.C. les persiguió hasta la orilla, y que ya fuera, el acoso continuó hasta un aparcamiento cercano a la playa. Añaden que el acusado les grababa y, ha apuntado en el juicio un testigo de la organización, temían que registrara las matrículas de sus vehículos.

Una testigo ha defendido que tras la actitud del empresario denunciada en este proceso subyacía la motivación de ocultar las actividades que presuntamente desarrolla en la bahía de Porroig. "Creo que él reaccionó así porque consideró que estábamos haciendo algo que podría causarle algún problema sobre lo que está haciendo y hace", apuntó este testigo. Acto seguido, aclaró que les persiguió, a su juicio, por "grabar los muertos que hay encima de la posidonia y los fondeos que se realizan de manera irregular".