Cuatro miembros de la plataforma Maltesa del Mar, especializada en la limpieza y "el cuidado de las fondos marinos y de las aguas de la isla de Ibiza", como explican en su web, han denunciado ante la Guardia Civil a un empresario de Porroig por presuntas amenazas graves. Según explican a Diario de Ibiza desde este club (antes fue una asociación sin ánimo de lucro), las amenazas se produjeron el domingo 29 de mayo después de que varios de sus miembros se sumergieran en Porroig para comprobar cómo evoluciona la fauna marina de este enclave después de que se retiraran decenas de muertos ilegales. Pero descubrieron que se habían instalado más.

Después de varias inmersiones, y cuando se encontraban en el agua (sin utilizar equipos profesionales, sólo con gafas de buceo y un tubo para respirar), dos de los denunciantes, uno de ellos biólogo marino, vieron cómo se les aproximaba "una embarcación pequeña manejada por un varón de unos 40 ó 50 años". El patrón de esta lancha, sin apagar el motor a pesar de estar a escasos metros de los dos bañistas, les increpó y les preguntó "qué estaban haciendo en el lugar", según se indica en la denuncia, interpuesta el pasado 2 de junio. Además, les dijo que "no podían estar allí, que él se encargaba de controlar aquella zona".

Los dos miembros de Maltesa del Mar deciden abandonar la zona ante la agresividad del denunciado, que mientras tanto, según indican en la denuncia, "les sigue muy de cerca y les intimida con frases similares a: 'no quiero volver a veros por aquí, tengo seguro, así que te paso por encima [con la lancha], te mato y no pasa nada'".

Una vez en tierra, y reunidos con otras dos de sus compañeras de Maltesa del Mar, los denunciantes relatan ante la Guardia Civil que el denunciado les siguió "increpando y amenazando diciéndoles, literalmente: 'No podéis estar aquí, tenéis que tener permiso para hacer lo que estáis haciendo. No quiero volver a veros por aquí. Tengo una SL y lo que hago es legal. Ibiza es muy pequeña y ya nos encontraremos. Ya sé quiénes sois. Vosotros no sabéis quién soy yo, os vais a enterar. Estáis jugando con mi trabajo del cual depende la universidad de mi hijo".

Los denunciantes añaden que les estuvo grabando "en todo momento, incluso cuando nos íbamos en el coche", y en la denuncian detallan que en un momento dado se espetó a una de las profesionales de Maltesa del Mar: "Eres un escupitajo". Tras lo cual "le propinó un empujón" que no le causó lesiones.

Además de los presuntos delitos de amenazas, también denuncian "posibles irregularidades contra la flora del mar de la zona de Porroig, aportando diversos archivos con las grabaciones obtenidas con su cámara de los momentos previos al incidente" con el empresario.