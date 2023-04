Una víctima de violencia de género afirma que la Oficina de la Dona no abre con regularidad

El PSOE y el Grupo Popular en el Consell se enzarzaron ayer en una discusión sobre el funcionamiento y la dotación de personal de la Oficina de la Dona. El candidato socialista a presidir el Consell, Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, declaró en una rueda de prensa sobre la política social del actual ejecutivo que la oficina está cerrada «con un cartel en la puerta con un teléfono de urgencias», según recogió un comunicado del partido. El Consell lo negó en una nota institucional en la que apuntó que «la oficina abre en su horario habitual de 8 a 15 horas», mientras que el PP acusó a ‘Agustinet’ de mentir.

Además, los socialistas Víctor Torres y Carmen Roig, recoge la nota, anunciaron que «diversas mujeres víctimas de violencia, algunas con hijos a su cargo y con necesidades especiales, se quedarán en la calle el mes de mayo después de que el Consell les comunicase que no podrán disponer más del recurso habitacional del que disponen actualmente». Según detalló a este diario el conseller socialista Víctor Torres, se trata de tres mujeres que deberán abandonar el piso protegido en el que se encuentran el 13 de mayo. Desde la máxima institución insular hicieron énfasis en el carácter temporal del recurso y apuntaron que las usuarias de las viviendas conocen que deben abandonarlas tras nueve meses.

Una de las mujeres que se ven obligadas a abandonar el piso protegido en el que viven, sin embargo, denuncia que la echan antes de tiempo, puesto que afirma haber entrado en septiembre de 2022 -el inmueble, conocido como ‘piso puente’, está planteado como la antesala de la plena recuperación de la autonomía de las mujeres atendidas-. Según su versión, no es poco habitual que desalojen los pisos antes de que se cumpla el período .

Tres usuarias de los ‘pisos puente’ deben abandonar este recurso el próximo 13 de mayo, según se les notificó

Reconoce que ha sabido desde el primer momento que vivía en un recurso temporal y que, cuando el tiempo de estancia expirase tendría que marcharse. En cambio, lo que no le dijeron fue cuándo, hasta que se lo comunicaron con la notificación de salida, con dos meses de antelación. Según indica, le han instado progresivamente a enderezar su situación personal con la certeza de una salida cercana inevitable, pero no le trasladaron de inicio el tiempo con el que contaba, dice.

En cuanto a la disponibilidad de la Oficina de la Dona, apuntó que no es poco frecuente encontrar estas dependencias cerradas, y calificó de «mentira» que esta instalación social abra regularmente de lunes a domingo desde las 8 a las 15 horas, como afirmó el Consell en su respuesta a las críticas del grupo socialista insular.

La máxima institución de la isla quiso enviar «un mensaje de tranquilidad a todas las mujeres usuarias de este servicio insular», y negó las carencias de personal. En este sentido, apuntó que el personal destinado aumentó un 56% desde el año 2019, con un total de 14 personas dedicadas a este recurso social. En la misma línea, el PP destacó que el teléfono registrado en la puerta de la Oficina de la Dona tiene como objetivo poder dar una respuesta ante emergencias que ocurran fuera del horario de apertura.

Precisamente, la inquilina del inmueble que denunció su situación de desprotección a este diario ante el inminente desalojo, hizo hincapié en la falta de personal en las casas. Se trata de pisos en que, por su vulnerabilidad, las inquilinas no disponen de las llaves de la entrada principal. Según indica, es frecuente que los monitores que proveen el acceso no estén disponibles in situ y tengan que llamar al teléfono previsto para emergencias de la Oficina de la Dona.

Sin sitio adonde ir

Esta persona tiene a su cargo un hijo menor con discapacidad. Ella ha sufrido «palizas» y «humillaciones» por parte de su marido, cuenta. Su pareja, que está siendo procesada por maltrato, pegó también a sus dos hijos, señala. Se declara «desesperada» y «en depresión» ante la inminencia del desalojo, que afronta con poca autonomía personal -no dispone de trabajo-, redes de apoyo -no tiene familia en la isla- y con el agravante del precio de la vivienda en la isla. Marcharse de Ibiza no es una opción que le agrade, por el apego a un hijo mayor de edad que reside aquí y que tuvo con su primer marido, explica.

El Consell declara que ha aumentado el personal de nueve a 14 personas en la Oficina de la Dona desde 2019

Valora la opción de alquilar un piso junto con sus otras dos compañeras (en una tesitura similar), para así conseguir distribuir gastos, pero las cuentas tampoco salen, ya que actualmente solo una de ellas tiene empleo. Además de a su hijo, lamenta que el cercano abandono de la vivienda protegida por las tres mujeres afectará a otros dos niños, uno de ellos de muy corta edad y el otro, de nuevo, con necesidades especiales.

Hasta ahora, y queda menos de un mes para su marcha, no tiene adonde ir. «¿Qué hago, me voy a vivir con mi maltratador?,» pregunta retóricamente. Aduce, ante el razonamiento de los populares de «dar posibilidad a otras mujeres que lo necesiten de beneficiarse de este servicio» que, así como los ‘pisos puente’ están al cien por cien de su capacidad (viven cinco inquilinas para cinco plazas), en las viviendas establecidas para una primera acogida sí hay espacio para alojar a más ocupantes, dice.

Encuanto al comunicado del PP, además de negar con rotundidad el cierre de la oficina y defender la gestión, acusó a ‘Agustinet’ de «haber sobrepasado los límites al difamar y mentir de una manera vergonzante». El PP recriminó al anterior ejecutivo socialista del Consell dejar «a 40 mujeres que precisaban atención psicológica en la Oficina de la Dona en lista de espera por más de seis meses».