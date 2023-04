Las aventuras gore de Jesucristo en una Ibiza convertida en desierto

Hace diez años que el ibicenco Adrián Cardona y el catalán David Muñoz Busquets llevan planeando convertir en largometraje ‘Fist of Jesus’, uno de sus cortos más exitosos, un ambicioso proyecto que, por fin, parece tomar forma, a pesar de que los medios humanos y técnicos y los recursos económicos, de momento, son muy limitados. En agosto y en diciembre del año pasado los directores grabaron ya algunas de las escenas más sencillas en la zona de sa Caleta y esta Semana Santa han vuelto a hacer lo mismo, entre el pasado jueves, 6 de abril, y ayer.

Hasta ahora, explican los realizadores, llevan rodado «aproximadamente un cuarto de la película», incluyendo el metraje del corto, que será el prólogo de «esta historia de héroes y aventuras protagonizada por Jesucristo y Judas en la que se mezclan gore y humor absurdo al estilo de ‘La vida de Brian’, de los Monty Python».

En palabras de Muñoz, ‘Fist of Jesus: Once Upon a Time in Jerusalem’, que es el título provisional que se le ha puesto a este filme de estructura episódica, «es una especie de road movie basada en el Nuevo Testamento, pero ofreciendo una versión muy gamberra».

Aunque el reparto es coral, el peso de la trama recae en Jesucristo y Judas, a los que dan vida, como en el cortometraje, Marc Velasco y Noé Blancafort. En total, en la película aparecen 70 personajes, lo que, aclara Muñoz, «no implica 70 intérpretes», ya que algunos harán varios papeles. De momento, los que han intervenido, casi todos ibicencos, son, además de Velasco y Blancafort, Borja Tous, Victoria Roldán, Àngels Martínez, Francisca Salvador, José Maria Angorrilla, Juanjo Torres Resina, Fernando Alfaya y Jesús Rumbo.

La trama

Del argumento de ‘Once Upon a Time in Jerusalem’, el realizador catalán hace un pequeño resumen: «Tras luchar junto a Judas contra un ejército de zombis, episodio que corresponde al cortometraje, Jesucristo se siente perdido y decide pedir ayuda al oráculo de Delfos. Allí las brujas le leen el destino y le dicen que tiene una misión que cumplir. Emprende entonces un viaje hacia el desierto enfrentándose a múltiples peligros y haciendo amigos por el camino».

Precisamente, en estos últimos días Muñoz y Cardona han estado grabando algunas de las escenas de los cuarenta días que Jesús pasa en el desierto, que han recreado en la zona de sa Caleta. No es la única localización escogida para ‘Once Upon a Time in Jerusalem’, también se ha rodado o se rodará en otros puntos de Ibiza, la mayoría dentro del municipio de Sant Josep, como Cala Bassa, es Codolar y ses Salines.

El equipo, del que forma parte Jacint Espuny, organizador del festival Fangofest Amposta, también tiene previsto grabar en este municipio de Tarragona puesto que ha recibido el respaldo de su ayuntamiento. Los directores confían en conseguir, además, el apoyo de las instituciones de Ibiza «ya que es en esta isla donde se hace el 90% del rodaje y después la postproducción».

Sacar adelante un proyecto como el que tienen entre manos Muñoz y Cardona no es tarea fácil teniendo en cuenta, entre otras cosas, que son solo cinco personas en el equipo. Ellos dos, Espuny, Eva Pérez y Paco Ferrari, que es el director de fotografía. «En realidad todos hacemos un poco de todo, desde la producción al vestuario», reconocen los realizadores, a los que probablemente también les tocará hacer algún pequeño papel o de figurantes.

El dinero del que disponen, de momento, es también muy poco para lo que requeriría una producción de estas características. Por ello, hacen un llamamiento a todos los que quieran sumarse a la causa como patrocinadores para hacer realidad «este proyecto gamberro y gore muy diferente a lo que se hace habitualmente en el cine español».

Hasta ahora se están financiando con lo que recaudan a través de la web fistofjesus.com, donde están a la venta los DVDs de los cortometrajes del Adrián Cardona y David Muñoz, que, aseguran, «se venden muy bien en épocas como Semana Santa y Navidades a gente de muchas partes del mundo, como Japón, Estados Unidos, Latinoamérica o Rusia».

De momento, llevan gastados en el rodaje 3.000 euros y no les queda otra que tirar de «ingenio» para que el resultado sea lo más profesional posible, como apuntan Ferrari y Cardona. Colaboran con ellos las empresas ibicencas Fuse Ibiza, Loft Studios, Pauxa Films y Materials De Construcció S’Arenest

El equipo espera rodar de nuevo en Ibiza en julio y después en otoño y comenzar la postproducción en 2024. «Nos gustaría terminar la película en dos años, aunque luego habrá que postproducir mucho porque hay que convertir Ibiza en un desierto», comentan los directores.