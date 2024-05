Denuncian que un hotel privatiza una calle para usarla como su ‘parking’ en Sant Antoni

Martes por la mañana. Una familia de Vila acude a Sant Antoni con el objetivo de llevar a sus pequeños, especialmente el mayor, al Aquarium de Cap Blanc. Cerca ya del punto de destino comienzan a buscar aparcamiento. Los adultos del coche van ojo avizor a encontrar una plaza en la que estacionar el vehículo y sacar todos los bártulos imprescindibles de los pequeños, una de ellos una bebé que no llega al medio año.

Al llegar a la calle Pere de Portugal encuentran aparcamiento. Estacionan el vehículo y cuál no es su sorpresa cuando, al bajar del coche, se topan con un empleado del establecimiento hotelero ubicado en la misma calle que les dice que no pueden aparcar ahí. La justificación, según relata el trabajador, es que esa zona de la vía pertenece al local y es de uso exclusivo para sus clientes.

La familia busca alguna señalización que indique que, efectivamente, en esa calle no se puede dejar el coche porque pertenece al establecimiento. Pero no la encuentran. De hecho, en la entrada de la calle no hay ninguna señal ni ninguna barrera. En uno de los laterales una línea amarilla impide estacionar, pero en el otro lado de la calle no sólo no hay ninguna línea marcada en el suelo sino que, además, están marcadas las plazas de aparcamiento.

La familia, tras comprobar que no había ninguna señalización que impidiera el estacionamiento libre y en vista de que desde el establecimiento insistían en que no podían dejar allí el coche, comentó que, para resolver dudas, lo mejor era llamar a la Policía Local de Sant Antoni. En ese momento, desaparecieron todos los trabajadores del establecimiento.

Al regresar para retirar el vehículo, la familia explicó al empleado que les había dicho que no podían aparcar, que la calle era de uso público y que cualquiera puede aparcar. El trabajador, en ese justo momento, se esfumó, pero salió, en su lugar, uno de los trabajadores del servicio de seguridad del establecimiento hotelero. Este hombre les dijo que llevaban «cuatro años» comportándose de esa manera, tiempo en el que, presumió, en ningún momento nadie les había dicho nada.

Vía de uso público

Una portavoz del Ayuntamiento de Sant Antoni confirmó ayer a este diario que la calle Pere de Portugal es de uso público, de manera que en ella puede aparcar cualquier vehículo, no únicamente los de los clientes del hotel que, según el relato de la familia, se lo ha apropiado. De hecho, desde el establecimiento juegan al despiste con los conductores, ya que en algunos momentos del día hay trabajadores en el acceso a esa calle, dando la sensación de que es de uso privado. Esto disuade a la mayoría de intentar acceder, siquiera, a Pere de Portugal.

Desde el Ayuntamiento de Sant Antoni no responden a si han recibido más quejas sobre este mismo tema. Tampoco a si el establecimiento ha solicitado privatizar la calle para usarla como aparcamiento exclusivo para sus clientes.

