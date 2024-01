Sant Antoni da el visto bueno a un ‘parking’ de pago de 194 plazas en la zona de sa Punta des Molí

La junta de gobierno de Sant Antoni ha dado el visto bueno a la autorización de un aparcamiento de pago de casi 200 plazas en el barrio de Can Obrador, en la zona de sa Punta des Molí. Al ser un terreno rústico, el Consistorio remitió el anteproyecto al Consell para que tramite la correspondiente declaración de interés general. Se trata de una parcela de poco más de 8.000 metros cuadrados junto a la rotonda de la avenida Doctor Fleming, rodeada por el camí dels Amaradors y la calle Picasso, por donde se proyecta la entrada y salida (separada) de los vehículos para no interceder con el tráfico de la avenida principal. Ya se ha utilizado como aparcamiento disuasorio, pero actualmente su acceso está cerrado.

Esta parcela, clasificada como suelo urbanizable programado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), fue desclasificada a través de la ley de Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) de 1999. Este es el motivo por el que se está tramitando la declaración de interés general del proyecto. El alcalde, Marcos Serra, espera que el Consell de Ibiza dé también el visto bueno a este proyecto debido «a la falta de aparcamiento» en esta zona. Tampoco hay terrenos en los alrededores aptos para destinarlos al estacionamiento de vehículos, recuerda Serra.

En este terreno se encuentra un almacén agrícola que actualmente no se utiliza y que será derribado, según figura en el anteproyecto. Además, en el lado Este de la parcela hay una área boscosa, también clasificada como suelo rústico, que no se verá afectada por el proyecto.

Falta de aparcamiento

En concreto, se prevé que el parking tenga una capacidad para 194 plazas, con seis para vehículos de personas con movilidad reducida y ocho para la carga de vehículos eléctricos. El anteproyecto destaca que, al ubicarse en suelo rústico, se conservará la mayor parte de la vegetación natural de la parcela, aunque en la actualidad se ha perdido gran parte de la capa verde, como se puede apreciar en la imagen. El espacio de aparcamiento se situará en una franja, de lado a lado, en el centro del terreno sin afectar al resto de la parcela. Así, la superficie destinada a aparcamiento será de 3.879 metros cuadrados y la zona verde, en su perímetro, de 4.255 metros cuadrados.

Para justificar el interés general, el anteproyecto indica que desde el cierre hace un año de un aparcamiento al aire libre de 150 plazas en este barrio de Can Obrador, las posibilidades para aparcar se limitan a la avenida Doctor Fleming y la calle des Molí. El promotor calcula que en ambas calles ahora hay una capacidad para 228 plazas de vehículos, por lo que el nuevo aparcamiento permitiría duplicarla. También resalta que la zona sur de la playa de s’Arenal, además de los comercios y establecimientos existentes en su entorno, generan mucho tráfico en verano y no hay actualmente alternativas para dejar el vehículo.