Juan Martínez Moya, vocal del CGPJ: «En la aplicación de la Ley de Amnistía pido respeto a las decisiones de los jueces»

¿Se reconocen en España los derechos del paciente?

España es un Estado social de derecho y tiene reconocidos legalmente los derechos del paciente. La ley principal en este ámbito es la de Autonomía del Paciente [41/2002]. La Constitución garantiza la protección de la salud de la ciudadanía. ¿Se conoce toda esta protección? Lo que sí existe es una mayor conciencia de la reclamación de los derechos por parte de los pacientes.

Sobre el papel está todo correcto. ¿Pero hay mecanismos efectivos para proteger estos derechos?

Contamos con instrumentos legales que reconocen la protección a la salud del ciudadano. El modo en que este derecho se aplica es algo que se le debe exigir a las administraciones públicas. Estas tienen el compromiso de que existan suficientes recursos para garantizar el derecho a la salud.

Durante su charla en Ibiza ha hablado en positivo de la actual Ley de Eutanasia . ¿Qué es lo que destaca de ella?

Una vez aprobada una ley, que esta me guste o no, no es relevante. El juez debe aplicar la ley. Lo que sí he comentado es que la Ley de Eutanasia ha clarificado y ha generado seguridad jurídica. Lo más importante es la certidumbre. La Ley de Eutanasia genera seguridad y no entro en valoraciones morales, porque es la ley que está ahí y hay que aplicarla.

Existe el derecho a la muerte digna, el derecho de una mujer a interrumpir su embarazo y también está el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. En ocasiones, estos derechos chocan entre sí.

El derecho a la objeción de conciencia debe estar reconocido entre los profesionales sanitarios, es un derecho constitucional. El derecho a la objeción debe estar garantizado, de ahí la importancia que tienen los comités de ética de los hospitales, que existan mecanismos de deliberación y consulta. Pero, por supuesto, las leyes se deben cumplir. No se puede obligar a un ciudadano que tiene un derecho reconocido por la ley a que realice peregrinajes innecesarios.

La charla se desarrolló en la sala de prensa del Hospital Can Misses. / D.V.

Se ha denunciado que en algunas comunidades autónomas las mujeres lo tienen más complicado para ejercer su derecho al aborto.

No lo conozco pero… la clave es igualdad en el acceso al servicio público. La ley, los derechos, deben ser iguales para todos, y en todos los territorios.

¿Cómo se calculan las indemnizaciones por una negligencia médica? Supongo que es casi como ponerle un precio a la vida.

Se han hecho importantes avances. En España se ha optado por un sistema de baremación. Unas tablas. El motivo principal es la unificación de criterios, para evitar que en un juzgado de Ibiza y en otro de Ponferrada te puedan dar una indemnización distinta por los mismos hechos. Es bueno que contemos con mecanismos que permitan fijar indemnizaciones uniformes, eso da seguridad jurídica a los profesionales de la medicina y a las compañías de seguros.

Cambiemos de tema. ¿Cómo se explica que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleve más de diez años con el mandato caducado?

La no renovación del CGPJ es una grave anomalía institucional. El CGPJ es un órgano constitucional muy importante, ya no solo para los jueces, sino para la defensa del Estado de Derecho. Esta anomalía tiene unos responsables muy concretos: son las Cortes Generales, tanto el Congreso como el Senado, quienes tienen que proceder a esta renovación. Si entienden que debe haber un cambio en el sistema de la elección de jueces, son los grupos parlamentarios los que tienen que llevar a cabo este cambio. ¿Se tiene que hacer de acuerdo con los estándares europeos? Yo creo que sí. El actual sistema es constitucional, pero han pasado muchos años y, en mi opinión, deberíamos adaptarnos a las recomendaciones de la Unión Europea.

¿Y en qué consisten estas recomendaciones?

Que los jueces y magistrados del CGPJ [12 de los 20 miembros] sean elegidos por sus pares, por los propios jueces. No estoy diciendo que nuestro sistema actual sea inconstitucional, solo que debería adaptarse. Este debate no se hubiera producido si no hubiese existido ese incumplimiento en la renovación. Apelo a la responsabilidad por parte de los poderes públicos para que procedan a la renovación del CGPJ. Cuando se constituyó el CGPJ no estábamos en la Unión Europea. Han pasado muchos años y es importante tener una separación de poderes, es clave. El Poder Judicial es la última garantía de los ciudadanos. La independencia no es un privilegio de los jueces, es una garantía para los ciudadanos.

Y si los dos principales grupos parlamentarios no se ponen de acuerdo, ¿qué hacemos?

Hay que buscar una solución. Apelo, como ciudadano, a que esa renovación se lleve a cabo porque es necesario para el Estado de Derecho.

¿Y por qué los jueces del CGPJ no se hacen a un lado, dimiten, y facilitan la renovación del órgano?

No veo claro, al menos en este momento, renuncias colectivas, sería generar un vacío de poder. Es como si un gobierno en funciones dimitiera en pleno y nos quedáramos sin gobierno en España. Debería existir un gobierno en funciones. Nosotros estamos en funciones. Hay una ley de 2021 que reguló el CGPJ cuando está en funciones. Ahora, nuestro deber de servicio público nos exige estar en el puesto porque si nos marchamos todos, ¿qué ocurre con toda la gestión del estatuto del Poder Judicial? ¿Quién me garantiza que con mi renuncia se va a renovar el CGPJ cuando tendrían que haberlo hecho estando nosotros en funciones? Nuestro deber como servidores públicos es estar. Daremos nuestro testigo al Consejo que venga. La pelota está en el tejado de las Cortes Generales.

¿Se han contaminado los jueces de la crispación política y mediática que padecemos?

Nos han colocado en ese escenario de manera indeseada, ha sido inevitable. No es lo que el Poder Judicial hubiese querido. Nos han colocado en situaciones de conflicto, es así. Es muy incómodo y no es normal. Era necesario que el CGPJ se pronunciase en determinados momentos como sobre la famosa Ley del ‘solo sí es sí’, porque debíamos informar de un proyecto de ley. Cuando debimos informar del proyecto de ley de la amnistía nos pronunciamos, o cuando ha habido ataques a jueces concretos, hemos cumplido con nuestro deber, que es defender la independencia de los jueces. Es un escenario indeseado, pero el CGPJ debe defender la independencia de jueces y magistrados.

En su momento, ustedes opinaron sobre la Ley de Amnistía cuando todavía era un proyecto. Ahora ya es una realidad.

Ahora ya no se puede opinar sobre la Ley de Amnistía porque la ley ya es ley. La ley hay que aplicarla. En la fase legislativa, cuando se estaba estableciendo, podíamos dar opiniones jurídicas. El Poder Judicial opinó, la fase legislativa ha terminado. Ahora hay que esperar a la publicación en el BOE y viene el momento aplicativo, la fase judicial. Y en la fase judicial, como ciudadano, vocal del Consejo y como juez, pido respeto a la independencia judicial. Respeto a las decisiones de los jueces. Hay que respetar lo que decidan jueces dentro del sistema de garantías

Pero lo que aplicarán los jueces es la ley.

La ley y las decisiones que adopten sobre esa ley. Y están dichas las alternativas, que si se ajustan a la Constitución, que si se ajustan a los parámetros de la Unión Europa, eso es aplicar la ley también.

